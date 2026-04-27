Személyi edzőt csináltak a Spotify-ból
A Spotify sokak számára eddig is elengedhetetlen kelléke volt a fitnesszedzéseknek, a svéd streamingóriás azonban mostantól még szorosabban kötődik majd az egészségmegőrzéshez, pontosabban az ahhoz kapcsolódó gyakorlatokhoz.
A vállalat hétfőn bejelentette, hogy az egyik legismertebb digitális fitnesszplatformnak számító Pelotonnal kötött megállapodás értelmében mostantól konkrét fitnesszórák érhetők el a szolgáltatáson keresztül.
A fitnesszgyakorlatokat és edzéseket - a megszokott tematikus lejátszási listákkal együtt - egy erre szolgáló külön menüpontba gyűjtve kínálja fel az app, méghozzá minden felületen, azaz mobilon és tévén egyaránt használható lesz, folytatólagosan - ezt a cég szerint nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ha valaki elkezdi a bemelegítőgyakorlatokat a tévé előtt, folytathatja ugyanazt az edzést futással, amihez a Spotify a zenei hátteret kínálja.
A Pelotonnal közösen létrehozott konstrukcióval a Spotify egyelőre csak néhány országban indul el, és elsősorban angol nyelven, kevés német és spanyol nyelvű tartalommal kiegészítve.