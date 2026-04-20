Privát üzenetküldéssel erősít a webes Threads

A Meta eddig főleg a Threads mobilos verziójára összpontosított, de lassan a webes felületre is átcsorognak az olyan újítások, mint a privát üzenetküldés.

Korlátozott körben már teszteli a Meta a Threads webes verziójának ráncfelvarrását, ami nem csak a kezelőfelület terén hoz frissítést, de régóta várt privát üzenetküldést is elhozza. A Threads.com új designja további parancsikonokkal bővíti a bal oldali navigációs sávot, többek közt gyorsgombos elérést kaptak a mentett bejegyzések, az elemzések, a tevékenységnapló és a különböző hírfolyamok közti váltás lehetősége. Ugyan ezek korábban is használhatók voltak, de a felhasználók több kattintással juthattak el a kívánt funkciókhoz.

Ennél fontosabb újdonság, hogy a frissítéssel a webes felhasználók is megkapják a bejövő üzenetek mappával a privát üzenetküldést, ami már tavaly óta megtalálható a mobilappban, így egy lényeges elmaradását törleszti a Meta az üzengetni kívánók felé. A mai közösségi médiában egyik legalapabbnak számító kommunikációs forma egyébként már a mobilappba is későn, két évvel a platform indulása után került be, de a későbbiekben már weben is lehetséges lesz nem csak kétszemélyes, de akár 50 fős csoportbeszélgetéseket létrehozni.

Az új Threads általános elérhetőségéről még nem tudni további információkat, a cég a „következő hetekben" teszi elérhetővé a felhasználók számára. A Meta „X-rivális” platformja utoljára tavaly áprilisban frissült a weben, de a vállalat eddig főként mobilplatformra összpontosított, és a legtöbb újítás eleinte csak a mobilappban jelenik meg.

Via Engadget.