Új beállítást kaptak a YouTube Shorts függők

Új időmenedzsment beállítást tett közzé minden felhasználó számára a YouTube, amivel akár teljesen kiiktathatók az időzabáló rövid videók a videómegosztó hírfolyamából.

Új beállítással ad hatékonyt eszközt a YouTube a végtelen görgetésről lejönni kívánók kezébe, mostantól lehetséges akár nulla perces időkorlátot megadni a hírfolyamban megjelenő rövid videók (azaz Shorts) megjelenítésére a mobilos applikációban.

A videómegosztó még tavaly ősszel vezette be a Shorts videók közti görgetés közbeni szünetelésre figyelmeztető értesítőket, amivel minimum 15 perces időablakot lehetett beállítani. A megadott idő után a rendszer értesítésben szólítja fel rá a felhasználót, hogy tartson szünetet, és kicsit foglalkozzon mással.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A YouTube később a kapcsoló szülői felügyeleti eszközökbe való integráláskor közölte, hogy hamarosan lehetőség lesz teljesen nullázni az időzítőt, ami a napokban az összes felhasználó számára elérhetővé vált. A nullázással lényegében teljesen letilthatók a Shorts videók a hírfolyamból, azok nem jelennek meg sem a kezdőlapon, sem a dedikált Shorts fül alatt. A beállítás azonban nem jelent minden esetben teljes blokkolást, a felnőtt felhasználók például a figyelmeztetés átugrásával folytathatják a görgetést.

Az új kapcsoló a YouTube mobilalkalmazás beállításai közt az Időgazdálkodás menüpont alatt érhető el „A Shorts-feed korlátja” néven a legújabb verzióra való frissítés után.