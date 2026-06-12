Betonkeverők miatt került veszélybe a dél-koreai memóriagyártás kapacitásbővítése

Újabb kellemetlenkedő munkásréteg lépett rá a koreai memóriagyártók tyúkszemére - ezúttal az új üzemek építkezése állt le a transzportbeton-szállítók sztrájkja miatt.

A dél-koreai memóriagyártók ma bizonyos szempontból a világ legkeresettebb termékeit gyártják, olyannyira, hogy a meglévő üzemek nem győzik kapacitással, ezért mindkét nagy helyi piaci szereplő, a Samsung Electronics és az SK Hynix is nagyszabású gyárépítésekbe kezdett Szöul környékén.

Ebbe a műveletbe keveredett bele a Transzportbeton-szállító Munkások Nemzeti Szakszervezete, melynek tagsága a napokban határozatlan idejű sztrájkot hirdetett.

A gyakorlatban ez annyit jelentett, hogy a főváros környéki régióban nagyjából 8000 (más források szerint 11 ezer) sofőr nem ült be a betonkeverőbe magasabb fuvardíjakat és kollektív szerződést követelve, illetve akadtak, akik annak érdekében, hogy ne lehessen pótolni a fuvarozókat, személyautókkal állták el a betongyárak kijáratait.

Az eset a technológia sérülékenysége miatt különösen kellemetlen, a készbeton sajátossága ugyanis, hogy a legyártását követően gyorsan fel kell használni, különben elveszti szerkezeti integritását. Ha ez nem lenne elég, a chipgyártó üzemek esetében az átlagosnál jóval nagyobb mennyiségű és jobb minőségű betont kell felhasználni a precíziós tiszta terekhez előírt fokozott rázkódásvédelem miatt.

Bár a munkabeszüntetés rövidtávon a gyártók szerint nem jár jelentős fennakadással, szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha a sztrájk elhúzódik, dominóeffektusként boríthatja az acélszerkezeti és precíziós gépészeti berendezések beépítését.