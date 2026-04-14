Cáfolta az Nvidia, hogy egy nagy PC-gyártóra fájna a foga

Lehűtötte a kedélyeket az Nvidia: nem kíván a cég semmiféle PC-gyártót felvásárolni és nem fogja ezzel átalakítani a PC-piacot.

Hivatalosan is cáfolta a sokat mondó nevű SemiAccurate felületén tegnap megjelent pletykákat az Nvidia. Az oldalon tegnap megjelent híresztelés saját információkra építve arról szólt, hogy a társaság egy nagyobb PC-gyártó felvásárlását készíti elő több mint egy éve és az akvizíció teljesen átszabhatja a PC-piac erőviszonyait.

A spekuláció hatására a két legnagyobb amerikai PC-gyártó, éa Dell és a HP papírjainak árfolyama azonnal 6,7 és 5,3 százalékkal erősödött a tőzsdei kereskedésben, az Nvidia szóvivője azonban a Bloombergnek adott nyilatkozatában hamar lehűtötte a kedélyeket.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A világ legértékesebb vállalata ettől függetlenül több szálon is kötődik a PC-piachoz, illetve a piacon jelen lévő gyártókhoz. A társaság ügyfele a legtöbb PC-gyártó, ugyanakkor a HP és a Dell az AI-szervereibe is az Nvidia-tól szerzi be a kulcsfontosságú komponenseket.

Emellett akad egy olyan PC-gyártó is, mely a komponenspiacon is jelen van az Nvidia megoldására épülő termékekkel: ez az Asus, mely a PC-piac volumen alapján számolt ötödik legnagyobb szereplője volt az év elején az IDC listáján, egyben a legnagyobb negyedéves növekedést elérő versenyző.