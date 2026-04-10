Előremenekültek a PC-vásárlók az év elején

Némi meglepetésre növekedéssel számol az idei első negyedévben az eladott darabszám tekintetében a PC piacon az IDC. A meghatározó piackutató frissen közzétett első negyedéves piacértékelése szerint a gyártók összesen 65,6 millió PC-t szállíthattak le a januártól március végéig tartó időszakban, ami 2,5%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest.

Az egyes régiók azonban nagyon eltérően teljesítettek, így míg az amerikai piac 3,3%-os esést mutatott, addig az EMEA-régió 7,4%-ot erősödött éves összehasonlításban. Az első negyedévben a piacot alapvetően két esemény rángatta - pontosabban leginkább húzta lefelé -, egyrészt a memóriapiaci krízis, másrészt a közel-keleti konfliktus, utóbbi leginkább a logisztika számára hozhat újabb kihívásokat.

A növekedést ettől függetlenül három tényező is indokolhatja az IDC szerint. Egyrészt a PC-piacon is beindulhattak a pánikvásárlások az elszálló komponensárak miatti félelemből fakadóan, másrészt az elhúzódó Windows 10 migrációs folyamat, harmadrészt pedig az újabb termékek megjelenése állhat a háttérben.

A piaci szereplők részesedése egyelőre nem változott markánsan az előző év elejéhez képest, az IDC szerint ugyanakkor idén minden eddiginél nagyobb eséllyel változhat a toplista helyezettjeinek sorrendje. A piackutató szerint ugyanis idén fog igazán megmutatkozni, hogy mely gyártók tudnak a leginkább ellenállni az ellátási lánc zavaraiból fakadó nehézségeknek, melyik szereplő tudott elegendő komponenst - elsősorban memóriát - lekötni, illetve olyan termékportfoliót kialakítani, mely növeli az eladások mozgásterét.

Az idei első negyedévben tehát az eladási sorrend egyelőre változatlan, a legtöbb PC-t a Lenovo tudta leszállítani, a kínai cég 16,5 millió eladott PC-vel a piac több mint negyedét adja, utána jön 12,1 milliós volumennel a HP, melynek eladásai a nagyok közül egyedüliként csökkentek (4,9%-kal), majd a dobogó legalsó fokán a Dell következik 10,3 millió leszállított számítógéppel

Az IDC március közepén közzétett előrejelzésében azzal számolt, hogy a PC-piac eladási volumene idén összesen 11,3%-ot zuhanhat, értékben azonban 1,6%-os növekedést várt a piackutató. Ezzel idén a PC-piac teljes értéke elérheti majd a 274 milliárd dollárt.