Több technológiai forradalmat is levezényelt a százéves Sir David Attenborough

Százéves lett Sir David Attenborough, az ember, aki életének igen jelentős részét az esőerdőkben, kamerák előtt suttogva töltötte el, ezzel páratlan életművet felépítve a televíziós természettudomány-dokumentumműfajban. Az ünnepelt nevéhez emellett számos technológiai innovációi is kötődik.

Pedig Sir David a pályafutása során számos technológiai forradalmat is levezényelt, vagy ott volt a kezdetekkor, munkássága pedig több ponton is összefonódik a technológia világával.

Színek, lencsék, drónok

Kezdjük mindjárt az elején: még mielőtt a természetfilmes területre vándorolt volna, ő volt a BBC Two csatorna igazgatója, ahol az ő döntése nyomán sugározták színesben az 1967-es Wimbledon-i tenisztornát, ami az Egyesült Királyság (és Európa) első színes tévéadása volt.

Emellett ikonikus sorozataiban (pl. Bolygónk, a Föld vagy az Élet) számos olyan technológiai innovációt használtak, melyek akkor példa nélküliek voltak a televíziózásban, ma viszont már mindennaposnak számítanak.

Ilyenek voltak például a hőkamerák, a speciális makrofotós lencsék és az azokat mozgató robotizált megoldások vagy éppen a drónok és más távirányítású eszközök.

Planet Earth - Angel Falls (1080p Full HD) Még több videó

A 2006-ban bemutatott, 2002-től forgott Bolygónk, a Föld (angolul Planet Earth) emellett az első, teljes egészében HD-ban készült televíziós produkció volt a világon, mely végül óriási globális sikert aratott.

Ennek egy jelenete a fenti, helikopterrel és egy speciális, több százezer dollárba kerülő kamerastabilizáló rendszerrel készült felvétel, mely akkoriban teljesen korszakalkotó megoldásnak számított a maga műfajában és két évtizeddel a készítését követően, a drónkorszakban is lélegzetelállítóan mutatja be Venezuela egyik legszebb természeti képződményét.

Attenborough a VR-technológia jelentőségét is hamar felismerte és stábjával virtuális térbe helyezett dokumentumfilmeket is készített, elsősorban oktatási célra.

Közösségi média és AI David

A közösségi médiát ellenben meglehetősen későn vette használatba, amikor viszont 2020-ban létrehozta Instagram-fiókját, mindössze 4 óra 44 perc alatt lett egymillió követője, ezzel Jennifer Anniston korábbi rekordját megdöntve.

A tudós természetesen a mesterséges intelligenciával is szoros kapcsolatban van. Hangja ugyanis a világ egyik legismertebb és legbizalomgerjesztőbb auditív márkája, ezért az internet tele van olyan deepfake-videókkal, melyeket a tudós narrál, de az AI-kutatásban is szerepe van, az AI-modellek intonációjának kialakítása során. (David Attenborough állandó, nem kevésbé ikonikus magyar hangja Végvári Tamás volt, aki többek között Al Pacinónak, Ben Kingsley-nek, Harrison Fordnak és Robert De Nironak is kölcsönözte a hangját.)

HBD, Sir David!