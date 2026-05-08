Több technológiai forradalmat is levezényelt a százéves Sir David Attenborough
Százéves lett Sir David Attenborough, akinek neve hallatán a legtöbben egy többnyire esőerdőben guggoló, halkan suttogó természettudós bácsira asszociálnak, aki páratlan életművel rendelkezik a televíziós dokumentumműfajban.
Pedig Sir David a pályafutása során számos technológiai forradalmat is levezényelt, vagy ott volt a kezdetekkor, munkássága pedig több ponton is összefonódik a technológia világával.
Színek, lencsék, drónok
Kezdjük mindjárt az elején: még mielőtt a természetfilmes területre vándorolt volna, ő volt a BBC Two csatorna igazgatója, ahol az ő döntése nyomán sugározták színesben az 1967-es Wimbledon-i tenisztornát, ami az Egyesült Királyság (és Európa) első színes tévéadása volt.
Emellett ikonikus sorozataiban (pl. Bolygónk, a Föld vagy az Élet) számos olyan technológiai innovációt használtak, melyek akkor példa nélküliek voltak a televíziózásban, ma viszont már mindennaposnak számítanak.
Ilyenek voltak például a hőkamerák, a speciális makrofotós lencsék és az azokat mozgató robotizált megoldások vagy éppen a drónok és más távirányítású eszközök.
A 2006-ban bemutatott, 2002-től forgott Bolygónk, a Föld (angolul Planet Earth) emellett az első, teljes egészében HD-ban készült televíziós produkció volt a világon, mely végül óriási globális sikert aratott.
Ennek egy jelenete a fenti, helikopterrel és egy speciális, több százezer dollárba kerülő kamerastabilizáló rendszerrel készült felvétel, mely akkoriban teljesen korszakalkotó megoldásnak számított a maga műfajában és két évtizeddel a készítését követően, a drónkorszakban is lélegzetelállítóan mutatja be Venezuela egyik legszebb természeti képződményét.
Attenborough a VR-technológia jelentőségét is hamar felismerte és stábjával virtuális térbe helyezett dokumentumfilmeket is készített, elsősorban oktatási célra.
Közösségi média és AI David
A közösségi médiát ellenben meglehetősen későn vette használatba, amikor viszont 2020-ban létrehozta Instagram-fiókját, mindössze 4 óra 44 perc alatt lett egymillió követője, ezzel Jennifer Anniston korábbi rekordját megdöntve.
A tudós természetesen a mesterséges intelligenciával is szoros kapcsolatban van. Hangja ugyanis a világ egyik legismertebb és legbizalomgerjesztőbb auditív márkája, ezért az internet tele van olyan deepfake-videókkal, melyeket a tudós narrál, de az AI-kutatásban is szerepe van, az AI-modellek intonációjának kialakítása során. (David Attenborough állandó, nem kevésbé ikonikus magyar hangja Végvári Tamás volt, aki többek között Al Pacinónak, Ben Kingsley-nek, Harrison Fordnak és Robert De Nironak is kölcsönözte a hangját.)
HBD, Sir David!