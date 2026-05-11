Kiberbiztonság, AI, DÁP, informatikai beszerzések - slágertémák Tanács miniszteri meghallgatásán

A Magyar-kormány leendő miniszterei közül hétfőn reggel az újonnan felálló Tudományos és Technológiai tárca vezetőjét is meghallgatták, aki számos, az informatika - vele együtt a kormányzati informatika - világát érintő jelenséggel és problémával foglalkozott a bizottság előtt.

Magyarország lesz az új Észtország, legalábbis abban az értelemben, hogy Tanács Zoltán, a Magyar-kormány Tudományos és Technológiai Minisztérium élére jelölt tárcavezetője a szovjet utódállamot jelölte meg követendő példaként a digitális állam felépítését és üzemeltetését tekintve hétfői bizottsági meghallgatásán, melyről a Telex számolt be hosszabban.

Tanács a parlamenti bizottság előtt kiemelten foglalkozott a kiberbiztonsági problémákkal és nem mulasztotta el felemlegetni azokat a korábbi incidenseket, melyek részben kormányszervekhez (külügyminisztérium), részben pedig kormányzati rendszerekhez (Kréta adatszivárgás, EESZT leállás) kötődtek.

A miniszterjelölt szerint a minisztérium feladata lesz a kibervédelmi kérdés "átgondolása", bár hogy pontosan mit ért ezalatt Tanács, az vélhetően majd csak a hivatalba lépése utáni időszakban fog kiderülni.

A meghallgatáson természetesen szóba kerül a mesterséges intelligencia is - itt Tanács azt mondta a Telex szerint, hogy az előző kormány MI-stratégiájából az új kormány megtartja azt, ami jó, a hiányokat pedig kiegészítik. A miniszterjelölt szerint lennie kell egy olcsó, az államigazgatás számára biztonságosan használható AI-rendszernek, hogy az ügyintézők ne saját ChatGPT fiókjukban kezeljenek hivatalos iratokat.

Tanács meghallgatásán szóba került a részben EU-s jogharmonizációs folyamatok nyomán létrejött Digitális Állampolgárság Program (DÁP) is, mely szerinte egy alapvetően sikeres rendszer, de van még hova fejlődnie. A Telex riportja alapján a rendszerre a jövőben biztonsági és technológiai átvilágítás várhat, illetve megvizsgálják, hogy a jelenlegi formájában fenntartható-e a működése.

A Magyar-kormány leendő technológiai minisztere az állami beszerzések rendszerébe is belenyúlna, mivel szerinte sok volt a múltban a visszaélés, ezzel együtt állítja, sok mindent ki kell venni a központosított beszerzésekből, mivel egy-egy, kisebb összegű beszerzést az intézmények sokkal gyorsabban és hatékonyabban le tudnak zongorázni.

Tanács miniszteri kinevezését az ülés végén végül öt igen, egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett támogatta a bizottság.