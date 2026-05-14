Zsarolók mentek neki a Foxconnak

A Foxconn megerősítette, hogy több észak-amerikai gyára is érintett egy kibertámadási incidensben. A Nitrogen ransomware csoport először március 12-én tüntette fel áldozatainak dark webes listáján a tajvani vállalatot, azzal az állítással, hogy körülbelül 8 terabájtnyi adatot sikerült ellopnia, beleértve bizalmas dokumentumokat, instrukciókat, illetve műszaki rajzokat, vázlatokat az Intel, Apple, Google, Dell, Nvidia és más partnerekkel közös projektekhez kapcsolódóan. A csoport egy közzétett mintával próbálta bizonyítani az állítólag 11 millió fájlt tartalmazó csomag hitelességét, és váltságdíjat követelt a vállalattól az adatok kiszivárogtatásának megakadályozásáért.

A tajvani gyártó szóvivője szerint a kiberbiztonsági csoport végrehajtotta a szükséges intézkedéseket a termelés és a szállítás folytonosságának biztosítására, az érintett gyárakban pedig újraindult a normál működés. Ennél több konkrét részletet azonban nem árult el a támadással kapcsolatban, arról sem, hogy tervez-e fizetni az elkövetőknek.

A Foxconn világ legnagyobb szerződéses bérgyártója, az Apple termékeinek több mint felét gyártja, de ügyfelei közé tartozik a Microsoft, a Sonyt, a Dell és az Amazon is. A globálisan több mint 230 gyárat és irodát üzemeltető vállalat széleskörű jelenléttel rendelkezik az Egyesült Államokban, Wisconsinban, Texasban és más államokban.

A Foxconn az elmúlt években már többször vált kiberbűnözők célpontjává: 2022 júniusában a LockBit ransomware csoport akasztotta meg a mexikói termelést, előtte pedig 2020-ban a DoppelPaymer csoport támadta meg a chihuahuai Ciudad Juárezben található üzemet, 34 millió dolláros váltságdíjat követelve.

A 2024-ben felbukkant Nitrogen egy kettős zsarolást alkalmazó zsarolócsoport, mely főleg a gyártást, a technológiát, az építőipart és a pénzügyi szolgáltatásokat célozza. A csoport jellemzően nem közvetlenül a nagyvállalatokat célozza meg, hanem az ellátási lánc belépési pontjain keresztül támad, így szándékosan az ipari műveletekhez és az ellátási láncokhoz kapcsolódó középvállalkozásokat veszi célba.

A kettős zsarolás módszere szerint a hackerek a kompromittált rendszerekben titkosítják a fájlokat, így azok hozzáférhetetlenné válnak az áldozatok számára, de még előtte el is lopják a hozzáférhető érzékeny információkat, hogy a kiszivárogtatással való fenyegetéssel növeljék a zsarolás hatékonyságának valószínűségét. Ez a stratégia gyakorlatilag két lehetőséget is biztosít a Nitrogennek a bevételszerzésre.