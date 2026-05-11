Berágott Dua Lipa a Samsungra

Az énekesnő legalább 15 millió dollár kártérítést követel a dél-koreai óriástól, amiért engedély nélkül használták fel fotóját a tévék csomagolásain.

Legalább 15 millió dollár kártérítést követel Dua Lipa a Samsungtól, amiért a dél-koreai gyártó engedély nélkül használt fel egy fotót a tévék csomagolásán. A kaliforniai kerületi bíróságon benyújtott panasz szerint az Austin City Limits fesztivál színfalai mögött Lipáról készült felvételt a gyártó tavaly kezdte el felhasználni a Crystal UHD termékcsalád kartondobozain, amiért Lipa ügyvédei szerint szerzői jogsértéssel és védjegysértéssel vádolható a cég. A jogi csapat korábban több alkalommal is felszólította a Samsungot arra, hogy ne használják a problémás fotót, de a kérdéses dobozok továbbra is forgalomban vannak.

A jogi képviselők szerint a csomagolás azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy az előadó támogatja vagy hivatalosan reklámozza a Samsung televízióit, sőt a keresetben idézett közösségimédia-bejegyzések alapján egyes rajongók érdeklődését azért keltették fel a készülékek, mert az énekesnő látható a dobozokon.

A kereset egyik legerősebb vádja, hogy a Samsung kereskedelmi előnyhöz juthatott azáltal, hogy egy világsztár ismertségét használta ki engedély nélkül. A cégnek ezek után egyértelműen bizonyítania kell, hogy rendelkezett a kép felhasználására jogosító licenccel, vagy hogy Lipa nem azonosítható kellőképpen ahhoz, hogy érvényesítse védelmét.

A keresetben szereplő 15 millió dolláros összeg inkább tárgyalási felsőhatárt jelenti. Ez az összeg mindesetre aprópénz egy olyan vállalat számára, amely tavaly több mint 33 milliárd dolláros üzemi nyereséget könyvelt el, és inkább reputációvesztéssel járhat a számára, hogy engedély nélkül nyomtatta egy ismert popzenész képét a csomagolásokra.

A Samsung Electronics egyelőre nem kommentálta az ügyet. A következő hónapokban kiderül, hogy a felek peren kívüli megállapodásra jutnak, vagy az ügy bíróság elé kerül, és akár precedenst is teremthet az amerikai szórakoztatóipari és technológiai joggyakorlatban.