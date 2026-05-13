Máris kiszivárgott egy negyedórás videó a PC-n futó Androidról

Alighogy bejelentette a Google, hogy ősszel érkeznek az első Googlebookok, kikerült a netre az első olyan videó, mely az új gépeken futó operációs rendszert futtatja.

Ősszel, illetve év végén aztán tényleg beindul a PC-k android-érája, a Google az Android I/O konferencián tegnap bejelentette ugyanis, hogy jönnek a Googlebookok, melyek a Chromebookok továbbgondolásával a vállalat újabb megmérettetését hozhatják az iparágban.

AluminiumOS on Mac (MysticLeaks)

A Googlebookokon futó operációs rendszerről egyelőre annyit tudni, hogy Aluminium OS kódnéven fut cégen belül, alapja pedig az Android 17 lehet - egy nappal a bejelentést követően azonban már jóval több részlet látszik azon a kiszivárgott videón, amin az Aluminium OS-t mozgásban is láthatjuk, méghozzá egy Macbookon futó virtuális gépen.

A leaker szerint a Google új operációs rendszere - micsoda meglepetés! - gyakorlatilag egy az egyben egy nagyképernyőn futó Android néhány, a formátumhoz igazított extrával vagy kiegészítéssel. A rendszer a szivárogtató szerint jelen formájában egyébként inkább hasonlít a Samsung DeX asztal-virtualizációs megoldására, mint egy önálló asztali operációs rendszerre, ezen a ponton illik megjegyezni, hogy a végleges kiadás akár jelentős mértékben is változhat a látottakhoz képest.

Via Android Authority.