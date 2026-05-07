Békében elvált egymástól a Snap és a Perplexity

Felbontotta alig pár hónappal ezelőtt kötött, jelentős összeget képviselő megállapodását a Snap és a Perplexity. A valódi okokról keveset tudni, de a felszínen nem látszik komoly feszültség a két cég között.

A Perplexity az AI-iparág igazi white label bajnoka, üzleti modelljének alapját legalábbis számos, vertikális iparágakban motorozó cégekkel kötött szoros együttműködés adja. Az egyik legnagyobb ilyen együttműködés azonban még azelőtt kútba esett, hogy ténylegesen létrejött volna az eredménye.

A Snap ugyanis a cég szerdai eredménybeszámolóját követően váratlanul bejelentette, hogy a Perplexity és a vállalat között tavaly novemberben létrejött, 400 millió dolláros megállapodás megszűnt, a felek pedig az első negyedévben "békésen" elváltak egymástól.

Az eredeti megállapodás egyébként arról szólt, hogy a Snap chatinterfészébe szervesen integrálják a Perplexity-t, mellyel mindenféle, a felhasználót érdeklő témában párbeszédbe lehetett volna elegyedni.

Bár a funkció tesztelését megkezdték, februárban már látszottak az első repedések a kapcsolatban, amikor a Snap bejelentette, hogy a feleknek még nem igazán sikerült megegyezniük abban, hogyan is zajlik majd a szélesebb plénum számára a bevezetés.

A Snap egyébiránt az első negyedévben (újra) növekedési pályára állt, a relatíve hosszú stagnálást vagy éppen csökkenést követően a szolgáltatás aktív ügyfélbázisa ismét nőni kezdett - a Perplexity nélkül is.