Ügynöki képességeket hoz az Androidnak a Gemini Intelligence

A Google idei Android I/O konferenciájának egyik legérdekesebb bejelentése kétségkívül a vadonatúj Googlebook notebook-koncepció volt, mely az évtizedes múltra visszatekintő Chromebookok egyfajta evolúcióját jelentheti. A keresőóriás új notebookjai a Chromebookokkal ellenétben már elsősorban a cég mesterségesintelligencia-rendszere alá adnak hardver- és szoftverplatformot, a Gemini ennek megfelelően központi részét képezi majd a csomagnak.

Nem meglepő mód a Gemini a központi eleme az Android megújulásának is, mely a jövőben egyre merészebben lép ki a chatbot szerepből, és egyfajta operációs rétegként fog viselkedni az okostelefonokon, böngészőben, autóban és laptopokon. A Google Android ökoszisztémájáért felelős Sameer Samat szerint az Android egyes részei a Gemini Intelligence (GI) köré épülnek majd a felhasználók mindennapi feladatvégzését támogatva, így az operációs rendszer egy „intelligens” rendszerré evolválódik.

A gyakorlatban ez úgy fog kinézni, hogy a GI képes lesz az alkalmazások közötti navigálásra, a képernyőn megjelenő információk megértésére, és a több alkalmazást igénylő összetettebb feladatok elvégzésére. Így a Gemini gyakorlatilag asszisztensből egyfajta AI-ügynökké lép elő az operációs rendszerbe mélyebben integrálva. A biztonsági aggályok előzetes enyhítésére a Google képviselője hozzátette, hogy a felhasználó helyett intézkedő szoftver az érzékenyebb folyamatoknál, például a pénzügyi tranzakciók befejezése előtt mindig visszajelzést kér majd.

Az alkalmazásokon belüli feladatvégzést automatizáló funkciók fokozatosan válnak elérhetővé a nyártól kezdődően, első körben a legújabb Samsung Galaxy és Google Pixel modelleken, az év későbbi részében pedig más androidos esközök, órák, autók és laptopok is megkapják frissítésként.