Kevesebb helyadattal is beéri majd az androidos Chrome

A Google lehetővé teszi a hozzávetőleges helymeghatározást az eddigi egyetlen opcióként elérhető, pontos koordinátákat közlő megosztás mellett.

Finomhangolás alá vetette a Google az androidos Chrome böngésző helyadat-kezelési gyakorlatát, ezzel is több kontrollt adva a felhasználók kezébe. A felhasználók a jövőben egy másik fajta megosztási módot is választhatnak az eddigi egyetlen megoldásként alkalmazott GPS-alapú, pontos helymeghatározáson felül. Aki túlzásnak találná a koordináták nagy pontosságú megosztását, választhatja a hozzávetőleges helyről (approximate location) szóló adatok közlését, melyek vonatkozhatnak egy adott városrészre, vagy környékre, ezzel kevésbé behatárolhatóvá téve a felhasználó eszközét.

A Google ezzel a lehetőséggel már nem kényszeríti rá kötelezően a Chrome felhasználókra a pontos koordinátáik „elárulását”, amire egyébként sok helyzetben nincs is semmi szükség – egy időjárás-jelentés vagy a helyi hírek esetén elegendő lehet a kevésbé precíz helymeghatározás. Pontos helymeghatározásra leginkább a navigációs és térképszolgáltatások, ételrendelő appok vagy futárszolgáltatások használatához lehet szükség.

A helyadat az egyik legérzékenyebb személyes információk közé tartozik, mivel hasznosítható a részletes felhasználói profilok felépíthetéshez. A hozzávetőleges helymegosztás csökkenti a felhasználó azonosíthatóságát, miközben mérsékli a potenciális visszaélések kockázatát, de ugyanakkor lehetővé teszi a szolgáltatások alapvető működését.

Az újítás a webfejlesztőket is érinti: a Google új API-k bevezetését ígéri, amelyek lehetővé teszik a helyadat-igény pontosabb meghatározását, és a vállalat kifejezetten arra ösztönzi a fejlesztőket, hogy csak akkor kérjenek pontos helyadatokat, ha az valóban elengedhetetlen az alkalmazásuk funkcionalitáshoz.

A beállítás jelenleg csak az androidos Chrome-ban érhető el, de később az asztali böngészőbe is megérkezik, miközben más platformokon (pl. iOS) hasonló megoldások már részben léteznek alkalmazásszinten.

Via Google.