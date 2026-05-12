Visszahajította az eBay a GameStop felvásárlási ajánlatát

Nem zárult sikerrel az amerikai online kereskedelmi piac egyik legmeglepőbb felvásárlási kísérlete.

A napokban felreppent a pletyka egy esetleges GameStop-eBay felvásárlásról, melynek finanszírozhatóságát a kezdetektől fogva szkeptikusan fogadta a sajtó és a piac, nem véletlenül. Az internet egyik legrégebbi online piacterére 56 milliárd dolláros ajánlatot tett a lényegesen kisebb játékosnak számító GameStop, ami már abból kiindulva is meredeknek tűnt, hogy a videójáték-kereskedő cég mindössze 12 milliárd dollárt ér.

Paul Pressler, az eBay elnöke hivatalosan is közölte, hogy az eBay nem fogadja el az ajánlatot, mivel az „se nem hiteles, se nem vonzó”. A vezetőség elég markánsan kifejtette, hogy nincs szükség külsős segítő kézre vagy radikális átalakulásra, mindemellett a GameStop ajánlata jelentős működési és irányítási kockázatokat jelentene.

A GameStop részben készpénzes, részben részvénycserés konstrukcióval próbálta megszerezni az online piacteret üzemeltető céget. Bár a cég 20 milliárd dolláros hitelfinanszírozási szándéknyilatkozatot is belengetett, az elemzők szerint továbbra sem volt világos, hogyan teremtenék elő a teljes vételárat.

És hogy mi lett volna ebből, ha az eBay igent mond a bátor kérőnek? A menedzsment elképzelése szerint az eBay globális online piacterét és a GameStop kiskereskedelmi hálózatát egy új piactérré egyesítették volna, ami az Amazon számára komoly kihívást jelentett volna merész vágyaik szerint.

Az eBay ugyan egyértelműen visszadobta az egész ügyet, úgy tűnik, hogy a technológiai és e-kereskedelmi szektorban továbbra is erős a konszolidációs nyomás. Az elemzők szerint ugyanakkor a GameStop az ügyletet valószínűleg figyelemfelkeltő stratégiai manőverként dobta be, és talán maga sem hitte el, hogy megvalósítható tervről van szó.