Ellenszert készítene a MacBook Neo-ra a Google

Magasabb fokozatba kapcsolna a cég részéről mindig egyfajta sóvárgással nézett PC-piacon a Google, mely az Andorid I/O konferencián bejelentette a vadonatúj Googlebook notebook-koncepciót, mely az évtizedes múltra visszatekintő Chromebookok egyfajta evolúciója lehet. A színfalak mögött azonban elsősorban az éve elején debütált MacBook Neo-k lendületének megtörésére hivatott kezdeményezés.

A hosszú évek óta csőben lévő Googlebookok a Chromebookokkal ellenétben már elsősorban a cég mesterséges intelligencia rendszere alá adnak hardver- és szoftverplatformot, a Gemini ennek megfelelően központi részét képezi majd a csomagnak - de hogy pontosan milyen formában, arról szinte semmit nem árult el a keresőcég.

Androidot a PC-kre!

Az viszont nyílt titok, hogy a Google évek óta dolgozik egy androidalapú új PC-s operációs rendszeren, melyet a nulláról épített fel, a projekt elsődleges célja pedig, hogy az androidos okostelefonok és a notebook-formátumú hordozható számítógépek közti integráció minden korábbinál szorosabban megvalósulhasson.

A Google operációs rendszerét futtató kompatibilis okostelefonok és a Googlebookok így az elképzelések szerint hasonló szintű együttműködést nyújthatnak, mint az Apple iPhone-jai és MacBookjai, azzal a lényeges különbséggel, hogy a Google az okostelefonok és a PC-k szegmensében egyaránt számos gyártóval együttműködve kívánja kialakítani ezt a fajta kohéziót.

A keresőcég tegnapi eseményén a felülettel kapcsolatos viszonylag kevés konkrétum egyike volt a csatlakoztatott androidos okostelefonon futó alkalmazások megjelenítése az asztali nézetben, mely hasonlóképpen működik, mint az Apple-féle, Európában a szabályozási környezet miatt elérhetetlen iPhone-tükrözés funkció, de lesz kontextusalapon változó egérmutató és a fedlapon világító "glowbar" csík, melyhez hasonlót már a Chromebook Pixeleken is lehetett látni 2013-ban.

A cég a sajtónak az év végére várható premier kapcsán annyi részletet árult még el, hogy saját Googlebookot a kezdetekkor nem kíván piacra dobni, helyette olyan, nagy nevű PC-gyártóktól várhatók ezek a termékek, mint az Acer, az Asus, a Lenovo, a Dell vagy éppen a HP. A hardverspecifikációkról semmit nem árult el a cég, mindössze annyit tett világossá, hogy a Googlebookok "prémium megmunkálással és prémium anyagokból" készülnek majd, ami határozott elmozdulást sejtet a mindezeken jelentős mértékben spóroló Chromebook-koncepcióhoz képest.

Mindenki a Neo ellen

A fenti gyártóknak a legjobbkor jön a Google segítsége a piac felrázására, a MacBook Neo év eleji érkezése óta ugyanis az iparági szereplőktől érkező visszajelzések alapján az Apple jelentős nyomás alatt tartja az alsó-középszegmenst, amire a Windows-x86 vonalon a mai napig nem születtek határozott válaszlépések.

A Googlebook az első komolyabb próbálkozás lehet a jóárasított MacBookok ellen, teljesen kihagyva a képletből PC-piac két meghatározó szereplőjét, az Intelt és a Microsoftot - egyben fontos mérföldkövet jelenthetnek a Gemini világhódítás felé vezető útján is.