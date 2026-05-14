AI segítene a digitalizációval küzdő magyar kkv-knak

A hazai mikro- és kisvállalkozók digitális kompetenciája európai viszonylatban valahol a mezőny leghátuljára skálázódik, melynek javítására eddig számos jobb-rosszabb megoldási javaslat vagy éppen konkrét kezdeményezés jött létre mind az állam, mind a privát szféra részéről.

A Magyar Telekom szerint a helyzeten javíthatna, ha a folyamatos erőforráshiánnyal küzdő kkv-k gyorsan és hatékonyan, a mesterséges intelligencia bevonásával kaphatnának választ a cégük digitalizációjával, illetve a folyamattal óhatatlanul együtt járó kihívásokkal kapcsolatos kérdésekre - erre jött létre a Telekom Digitalizációs Asszisztens, mely május 18-tól ingyenesen elérhető a vállalat kifejezetten üzleti felhasználók számára fejlesztett felületén.

A cég szerint az asszisztens többek között olyan tippeket tud adni, hogy miként indítható el egy webshop, hogyan lehet automatizálni a számlázást vagy éppen hogyan építhet ki nagyobb elérést a vállalkozás a közösségi média platformokon.

A Telekomnál úgy látják, hogy az általános AI-megoldások "globális tudásra" épülnek, ami nem feltétlenül előny egy-egy Magyarország-specifikus helyzet vagy probléma feltárása, megoldása során - ezzel szemben a cég megoldását kifejezetten a hazai környezetre kalibrálták, tanítása során elsősorban a szolgáltató Hello Biznisz felületén található tartalmakat használták fel.

A Telekom Digitalizációs Asszisztens hátterében a cég szerint olyan saját fejlesztésű architektúra fut, amely a Claude, Gemini, Grok és Sonar modellekkel dolgozik együtt. A rendszer moduláris, így a frissítéseket könnyen leköveti, így a piacon elérhető modellek fejlődésével folyamatosan lépést tart.

A megoldás a vállalat szerint célzottan nem kér azonosításra alkalmas személyes vagy üzleti adatokat. Ha a felhasználó a csevegés során mégis megoszt ilyeneket, a rendszer egy adatmaszkoló technológiával felismeri és elfedi azokat, mielőtt a nyelvi modellek feldolgoznák. A beszélgetéseket (sessionöket) a rendszer a finomhangolás céljából, a felhasználóhoz nem köthető módon tárolja, és azokat a felhasználó egy gombnyomással bármikor véglegesen törölheti.

Az LLM komponensek minden esetben ún. API/Enterprise szintű szolgáltatás alapján kerülnek integrálásra, amelyek kizárják a felhasználói adatok modell-tréningre való felhasználását - ígéri az üzemeltető.

A rendszerrel végzett első gyorstesztek alapján a Telekom Digitalizációs Asszisztens egyáltalán nem tűnik sales-eszköznek, azaz láthatóan nem célja, hogy minden válaszadás során valamilyen, a szolgáltató által értékesített terméket tukmáljon a felhasználóra. Fontos ugyanakkor kiemelni - és erre a vállalat szakemberei is felhívják a figyelmet - hogy az asszisztens elsősorban a kezdeti, alapfokú tudással próbálja felruházni a kérdezőt, praktikus tanácsokkal szolgálva az egyes digitalizációs folyamatok végrehajtását illetően, így nem feltétlenül veszik hasznát a folyamatban valahol előrébb elakadt vállalkozások.