Magától visszagörgeti majd a Windows Update a hibás drivereket

A hardver-illesztőprogramok automatikus frissítése egyszerre lehet áldás és átok: ha jó driver települ az eszközre, foltot kapnak a biztonsági rések és javul a rendszer teljesítménye, de ha valamilyen szempontból problémás a csomag, akkor az egykor megbízható PC lassabbá válhat, vagy megbízhatatlanabbul működhet, idegesítőbb esetekben lefagy a rendszer vagy eltűnik a hang.

A haladó felhasználók számára nem okoz nehézséget az új driver frissítések manuális letöltése vagy eltávolítása, de a legtöbben egyszerűen a beépített Windows Update-re bízzák a telepítést és a frissítést. A Windows Update szolgáltatás könyvtárába a PC-gyártók küldik be saját tesztelt és validált verzióikat, de előfordul, hogy egyes esetekben olyan frissítési csomagokat küldenek el terjesztésre, melyek több problémát hoznak, mint amennyit megoldanak. Hagyományos esetben ilyenkor a cégnek egy javított illesztőprogramot kell benyújtania a Windows Update felé, de ha ez nem történik meg ilyen-olyan okokból, a felhasználó magára marad a megoldással.

A Microsoft erre a problémára megoldásul bevezet egy régóta esedékes, és eddig értelmetlen módon hiányzó opciót: a korábban működő illesztőprogramra való automatikus visszaállítás lehetőségét. A leírás szerint a „Cloud-Initiated Driver Recovery" (CIDR) a helyreállítási műveletet a felhőn keresztül végzi, és észrevétlenül cseréli le a hibás drivert az eszközön a felhasználó manuális közreműködése nélkül.

Ha egy Windows Update-en közzétett illesztőprogram széles körben hibákat okoz (például sok jelentés érkezik rendszerösszeomlásról, kompatibilitási problémáról, vagy teljesítményromlásról), a rendszer alapvetően az illesztőprogram frissített verzióját keresi majd, de ha nem találja, akkor a felhőalapú illesztőprogram-helyreállítás aktiválódik. Ekkor a Windows Update eltávolítja a problémás drivert, és betölti az illesztőprogram korábbi stabilnak bizonyuló verzióját. Így a hardverpartnernek nem kell semmit tennie azért, hogy eltávolítsa a hibás csomagot a felhasználók eszközeiről. A Microsoft végponttól végpontig kezeli a helyreállítást, amihez nincs szükség további szoftverek vagy rendszerügynökök futtatására a számítógépen.