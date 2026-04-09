Idén ismét lesz Magyarországi Web Konferencia
Tíz év után 2026. április 18-án, az Óbudai Egyetemen ismét megrendezésre kerül az idén 20 éves Magyarországi Web Konferencia, Közép-Európa egyik legnagyobb webes fejlesztői eseménye.
A szervezők négy teremben neves hazai és külföldi előadók összesen huszonhat előadásával várnak több száz a backend és frontend fejlesztés, design, UX, üzemeltetés és AI iránt érdeklődő résztvevőt, a kezdőktől a tapasztaltakig, ezúttal külön hangsúlyt fektetve arra, hogy az előadásokon kívül segítsék a személyes szakmai kapcsolatok kialakítását is a jelenlévők közt.
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A program és a regisztráció elérhető a rendezvény weboldalán, a https://webkonf.hu címen.