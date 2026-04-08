Nem csak sok pénz, hanem jó adag türelem is kell majd a foldable iPhone-ok beszerzéséhez

Idén ősszel az iPhone 18 sorozattal egy időben a boltokba kerülhetnek az első hajlítható kijelzős Apple mobilok, ám a rajt nem lesz túl sima a pletykák szerint.

Az idei lehet az az év, amikor az Apple - a versenytársaktól évekkel lemaradva - piacra dobja első, hajlítható kijelzős iPhone-ját, melynek létrejötte a kategória megjelenése óta eltelt évek dacára korántsem lett akkora sétagalopp a gyártó számára, már ha lehet hinni a pletykáknak.

Melyek voltaképpen egymást cáfolják, hiszen a hét elején a Nikkei Asia még arról írt, hogy a foldable iPhone premierje a tesztgyártás során, illetve az első legyártott tesztkészülékekkel felfedezett problémák miatt csúszhat.

A NER-es informatika már összecsomagolt Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek. Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek.

Bár a szokásos őszi iPhone premierig még fél év hátra van, ennyi idő alatt pedig még rengeteg dolog változhat, Mark Gurman, a Bloomberg szakértője úgy tudja, hogy nincs veszélyben a foldable iPhone premiere, legfeljebb a vártnál valamivel limitáltabb darabszámban kerülhet forgalomba a nagyjából 2500 dolláros árszintre várt kütyü.

Az Apple-t ismerve ez itt az alvégeken élők számára nem sok jó jelent, hiszen a cég szemrebbenés nélkül korlátozta vagy differenciált már a múltban egy-egy termék földrajzi elérhetőségét, szóval ez alapján simán lehet, hogy a tengerentúlon már szeptemberben hozzá lehet majd jutni az újdonsághoz, míg Európában karácsonykor sem.

Az első hajlítható kijelzős Apple-mobil megjelenését valószínűleg nem csak a rajongók, hanem a konkurencia is várja, hiszen bármit is csinálnak a cupertinóiak, az valószínűleg jót fog tenni a teljes piacnak, mely végre-valahára a mainstreamben is megvetheti a lábát ezzel.