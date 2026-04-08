Nem csak sok pénz, hanem jó adag türelem is kell majd a foldable iPhone-ok beszerzéséhez
Az idei lehet az az év, amikor az Apple - a versenytársaktól évekkel lemaradva - piacra dobja első, hajlítható kijelzős iPhone-ját, melynek létrejötte a kategória megjelenése óta eltelt évek dacára korántsem lett akkora sétagalopp a gyártó számára, már ha lehet hinni a pletykáknak.
Melyek voltaképpen egymást cáfolják, hiszen a hét elején a Nikkei Asia még arról írt, hogy a foldable iPhone premierje a tesztgyártás során, illetve az első legyártott tesztkészülékekkel felfedezett problémák miatt csúszhat.
Bár a szokásos őszi iPhone premierig még fél év hátra van, ennyi idő alatt pedig még rengeteg dolog változhat, Mark Gurman, a Bloomberg szakértője úgy tudja, hogy nincs veszélyben a foldable iPhone premiere, legfeljebb a vártnál valamivel limitáltabb darabszámban kerülhet forgalomba a nagyjából 2500 dolláros árszintre várt kütyü.
Az Apple-t ismerve ez itt az alvégeken élők számára nem sok jó jelent, hiszen a cég szemrebbenés nélkül korlátozta vagy differenciált már a múltban egy-egy termék földrajzi elérhetőségét, szóval ez alapján simán lehet, hogy a tengerentúlon már szeptemberben hozzá lehet majd jutni az újdonsághoz, míg Európában karácsonykor sem.
Az első hajlítható kijelzős Apple-mobil megjelenését valószínűleg nem csak a rajongók, hanem a konkurencia is várja, hiszen bármit is csinálnak a cupertinóiak, az valószínűleg jót fog tenni a teljes piacnak, mely végre-valahára a mainstreamben is megvetheti a lábát ezzel.