Póló, kitűző és világraszóló szülinapi buli - ezt kapják az Apple alkalmazottai az ötvenéves cégtől
Ötvenedik születésnapját ünnepli ma az Apple, mely a cég munkavállalói felé is kifejezi köszönetét azzal, hogy egy jelképes ajándékcsomagot ad át a számukra a jeles nap alkalmával.
A netre kikerült képek tanúsága szerint az ajándékcsomagba egy tűzzománc-kitűző, egy póló és egy a jubileumról megemlékező poszter található, melyek nem egyszerű tucat-repiajándékok, hiszen a cég szerint kézzel készültek (talán ezúttal nem kínai gyerekek kezei által).
Az ajándékcsomagokat április 30-ig vehetik át az Apple dolgozói a különböző regionális irodákban - a cégnek egyébként globálisan nagyjából 160 ezer alkalmazottja van, nem mellesleg a társaság egyike az IT-szektor azon kevés szereplőinek, melyek nem vegzálják folyamatosan fűnyíróelv-szerűen végrehajtott létszámleépítésekkel az alkalmazottakat a legsikeresebb pénzügyi időszakokban is.
A jelképes ajándék mellett az Apple márciustól több grandiózus bulit is tartott világszerte, a legnagyobb, dolgozók számára rendezett házibuli pedig éppen ma várható az Apple Park kampuszban, Cupertinóban. A fellépő a folyosói pletykák szerint az a Paul McCartney lesz, aki 1976-ban már túlvolt a Beatles-korszakon és éppen Wings nevű zenekarával építgette szólókarrierjét.
Via Macrumors.