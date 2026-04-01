A kedvenc poénunk ma a magyar tervezésű hajlítható játékkonzol
Április elsején egy kicsivel több akna kerül az álhírektől hemzsegő digitális tér harcmezejére, és nem minden poénra mondanánk azt, hogy megérte bele energiát fektetni. A bolondos nap alkalmából a Konzolvilág egy különösen jól kidolgozott kampányban tárta nagyérdemű elé a magyar tervezésű hajlítható játékkonzolt, a KV-FLEXET, amire azt mondjuk, hogy oké, ez most tényleg ötletes.
A Telexen megjelent PR-cikk szerencsére már az elején tisztázza, hogy nézzünk rá a naptárra, de igaziból már azon a mondaton odakapnánk a kezünket a rázkódó pocakunkhoz, hogy „miért ne robbanthatná be egy új magyar találmány a játékkonzolok piacát”?
A természetesen piros-fehér-zöldben pompázó „nagy kijelzőt és kompakt méretet” kínáló magyar találmány hivatalos előrendelési oldala nem hagy semmit a képzeletre, holott láthatóan egy nagyon élénk képzelet hozta össze a konstrukciót.
A leggyakrabban ellőtt kommunikációs sablonok mellett minden fontos részlet kiderül, például hogy a PlayStation-gombkiosztással rendelkező eszköz még a Windows 11-et és SteamOS-t is támogatja, miközben őrülten dolgozik benne egy AMD Ryzen AI Z2 Extreme processzor. Mi egy Xbox Game Pass-t azért még hiányolunk hozzá, akkor talán elgondolkodnánk rajta.