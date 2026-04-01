A kedvenc poénunk ma a magyar tervezésű hajlítható játékkonzol

A töltőtoll és a Rubik-kocka után nekünk ez már tényleg semmi.

Április elsején egy kicsivel több akna kerül az álhírektől hemzsegő digitális tér harcmezejére, és nem minden poénra mondanánk azt, hogy megérte bele energiát fektetni. A bolondos nap alkalmából a Konzolvilág egy különösen jól kidolgozott kampányban tárta nagyérdemű elé a magyar tervezésű hajlítható játékkonzolt, a KV-FLEXET, amire azt mondjuk, hogy oké, ez most tényleg ötletes.

A Telexen megjelent PR-cikk szerencsére már az elején tisztázza, hogy nézzünk rá a naptárra, de igaziból már azon a mondaton odakapnánk a kezünket a rázkódó pocakunkhoz, hogy „miért ne robbanthatná be egy új magyar találmány a játékkonzolok piacát”?

A NER-es informatika már összecsomagolt Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek.

A természetesen piros-fehér-zöldben pompázó „nagy kijelzőt és kompakt méretet” kínáló magyar találmány hivatalos előrendelési oldala nem hagy semmit a képzeletre, holott láthatóan egy nagyon élénk képzelet hozta össze a konstrukciót.

A leggyakrabban ellőtt kommunikációs sablonok mellett minden fontos részlet kiderül, például hogy a PlayStation-gombkiosztással rendelkező eszköz még a Windows 11-et és SteamOS-t is támogatja, miközben őrülten dolgozik benne egy AMD Ryzen AI Z2 Extreme processzor. Mi egy Xbox Game Pass-t azért még hiányolunk hozzá, akkor talán elgondolkodnánk rajta.