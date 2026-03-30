Ideiglenesen leállítja a memóriakártyák gyártását a Sony

Újabb gyártó termékportfoliójára lett hatással a memóriapiac ellátási oldalának összeomlása. A Sony szinte az összes, elsősorban professzionális célra szánt memóriakártyájának a gyártását leállítja.

Határozatlan ideig nem fogad több megrendelést sem a fogyasztók, sem a nagykereskedelmi partnerek, viszonteladók részéről a Sony japán leányvállalata a memóriakártya-termékvonal jelentős részére vonatkozóan - jelentette be a gyártó múlt hétvégén.

Az intézkedés folyományaként rövidesen eltűnhetnek a boltokból a cég CFexpress Type A és Type B kártyái, valamint a szélesebb körben használt SDXC/SDHC memóriakártyák. Az indoklás szerint a a gyártás leállítása a szilárdtest-alapú memóriák piacán kialakult általános hiánynak és egyéb tényezőknek köszönhető, jóllehet utóbbiakat nem részletezték a japánok.

A Sony a memóriakártya-szegmensben a kisebb szereplők közé tartozik, a cég digitális kamerái ugyanakkor már a piac jóval nagyobb szegmensében képviseltetik magukat.

A vállalat egyéb termékeit egyelőre korlátozottan érintik a memóriapiaci események, leszámítva a PS5 termékcsaládot, melynek egységes, április 2-től érvényes globális áremelését éppen a múlt héten jelentette be a gyártó.