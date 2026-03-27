Reszeltek a Mac Pro-nak, ami úgy nézett ki, mint egy sajtreszelő

Beszántotta egyik legdrágább, egyben legbizarrabbul kinéző Mac számítógépét, a Mac Pro-t az Apple. A termékvonal két évtizedet élt, helyét a Mac Studio veszi át.

Nem kapható többé a világ egyik legdrágább, sorozatban gyártott asztali számítógépe, a Mac Pro - a termékvonal tokkal-vonóval eltűnt az Apple értékesítési csatornáiból, elsősorban annak webáruházából.

A cég egyben a 9to5mac megkeresésére megerősítette, hogy nem tervez utódot a terméknek, ami ezáltal rövidesen átkerül a vintage kategóriába és vélhetően még több pénzt fizetnek majd érte az igazi gyűjtők.

A nagy számításigényű feladatokra optimalizált Mac Pro termékvonal a Power Mac G5-öt váltotta 2006-ban, akkor még Intel-alapú megoldásként. A gép egyik előnyeként a bővíthetőséget tüntették fel, ám a legújabb generációs változatoknál ez már jóformán csak ígéret maradt.

Arra azért már egy ideje utalt némi jel, hogy a termékvonalat az Apple elengedte, hiszen az utolsó frissítés három évvel ezelőtt jelent meg, az M2 Ultra processzorral ellátott gép ára pedig 7000 dollárról indult, a fél internet pedig az Apple-ön röhögött, amikor halál komolyan kiraktak két pár görgős kereket a gyári tartozékok közé a gép árának pontosan a tizedéért.

A mémek másik alapjául szolgáló sajtreszelő-dizájn (amin az iFixit egyébkén ténylegesen megpróbált sajtot reszelni mérsékelt eredménnyel) 2019-ben látott napvilágot, az azt megelőző, 2013-ban leleplezett változat egy kisebb szemeteskukára hasonlított.