Windowsra is megjelent a Samsung mobilböngészője

Mostantól PC-kre is elérhető a Samsung saját webböngészője, mely eddig kizárólag a cég okostelefonjainak gyári szoftverkínálatának volt a része.

A tavaly megkezdődött bétatesztelési fázist követően a Samsung Electronics szoftverfejlesztő csapata kiadta az okostelefonokra optimalizált, saját fejlesztésű böngészőjének windowsos változatát.

A Samsung Browser for Windows a Microsoft Windows 10 és 11 operációs rendszerét futtató PC-ket és az okostelefonokat igyekszik közelebb hozni egymáshoz többek között azzal, hogy a régóta jól bevált alap szinkronizálási folyamatok mellett a felhasználóknak lehetőségük van például arra, hogy ugyanott folytassák a böngészést PC-n, ahol mobilon abbahagyták.

Az Apple Safari böngészője iPhone-ok, iPadek és Mac-ek között szintén rendelkezik hasonló funkcióval, a Continuity vagy Handoff megoldásokkal ráadásul nem csak a böngészőben, hanem más rendszeralkalmazásokban zajló munkát is át lehet vinni két eszköz között.

A Samsung megoldásának része emellett a Samsung Pass jelszókezelő és persze egy beépített AI-assisztens (lényegében a PC-kre költözött Galaxy AI), mely a koreaiak által adott válasz arra a trendre, amikor az AI-cégek böngészőkbe próbálják csomagolni az agenteket.

Ez utóbbi funkció apró hiányossága, hogy egyelőre csak az Egyesült Államokban és Dél-Koreaában használható, a cég azonban azt ígéri, hogy az agentic AI funkciókat később több piacon is elérhetővé teszi.