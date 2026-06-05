Újra van kényelmi díj a parkolásban, csak nem lehet annak hívni

Március 16-tól több százezer, jórészt városi környezetben járó, illetve parkoló autós sóhajtott fel megkönnyebbülten, amikor az előző kormány jogalkotási folyamata nyomán megszűnt az elektronikus úton indított parkolási folyamatok után felszámított abszurd díjtétel, a kényelmi díj. A jogalkotó azonban hagyott egy kiskaput a rendszerben, amit most el is kezdtek kihasználni a viszonteladók, illetve közülük elsőként a Magyar Telekom.

Kidobták az ajtón, bemászott az ablakon

A Telex írta meg elsőként, hogy az ország legnagyobb távközlési cége június 1-jétől kizárólag a "Parkolás Extra" nevű szolgáltatás igénybe vételével együtt ad lehetőséget ügyfeleinek arra, hogy mobilparkolást indítsanak, akár SMS-ben teszik ezt, akár a cég Mobilvásárlás nevű applikációján keresztül.

Ennek összege nagyjából ugyanannyi - 99 Ft tranzakciónként -, mint a kényelmi díj korábbi összege volt, cserébe az ügyfél kap néhány megkérdőjelezhető valódi értéket képviselő szolgáltatást, úgy mint 0-24 órás telefonos asszisztenciát vagy 20 km-en belüli autómentést, de például a szolgáltató szerint ilyen extra az okostelefonos apphoz tartozó widget vagy a gépjármű adatainak rögzítése a későbbi parkolásokhoz.

A lapnak küldött válaszában a Telekom megerősítette, hogy a cég ügyfelei valóban csak a Parkolás Extra szolgáltatás igénybe vételével indíthatnak parkolási tranzakciót, akinek pedig ez nem tetszik, az szabadon igénybe veheti más viszonteladók szolgáltatásait. A távközlési vállalat hangsúlyozta azt is, hogy az extra szolgáltatás bevezetésével mindenben a hatályos jogszabályi előírások szerint járt el.

A társaság alighanem az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítési rendszerében alkalmazandó díjakról szóló 7/2026. (III.31.) EM rendeletben foglaltakra utalt ezzel, melynek 3. § -a rendelkezik a kényelmi díjak tilalmáról és a többletszolgáltatások díjazásáról.

Ebben többek között az szerepel, hogy a szolgáltatás nyújtásának teljes díja kizárólag a közszolgáltatás meghatározott díját tartalmazhatja, ám a viszonteladó a digitális értékesítéshez a közszolgáltatáson túlmutató többletszolgáltatás nyújtása esetén e szolgáltatásért külön díjat számíthat fel.

A jogszabály ugyanakkor nem rendelkezik arról, hogy a viszonteladó az extra szolgáltatások igénybe vételének lehetősége nélkül is köteles értékesíteni a szolgáltatást.

Ugyanennek a rendeletnek az 1. számú melléklete tartalmazza a továbbértékesítési díjakról és jutalékok megosztásáról szóló táblázatot, mely üzleti szempontból valamelyest árnyalhatja a képet. Ez alapján az elektronikus parkolási szolgáltatás díjának összesen 9%-os továbbértékesítési díjából alapesetben maximum 5% jár a viszonteladónak, melyből levonásra kerülnek az üzemeltetéssel és a rendszer fejlesztésével járó költségek illetve adott esetben a pénzügyi szolgáltatóknak fizetett díjak, jutalékok.

Az ez utóbbihoz kapcsolódó, a jutalék akár 20-30 százalékát is lesápoló kártyatranzakciós illetékkel a Telekomnál és a többi nagy távközlési cégnél nem kell számolni. Ezeknél a cégeknél ugyanis a megszokottól eltérően nem bankkártyás fizetéssel zajlik a tranzakciók kiegyenlítése, hanem jellemzően az ún. mobilegyenleg terhére, mely a következő havi mobilszámlában összevontan jelenik meg, vagyis a távközlési cégek akár több mint egy hónapon át meghitelezik a felhasználóknak a díjakat (a Telekom ezt is a Parkolás Extra funkciói között tünteti fel).

Jöhetnek a többiek is?

A viszonteladói piac másik nagy szereplője, az OTP Csoporthoz tartozó SimplePay Zrt. a jogszabályoknak megfelelően március 16-tól szintén nem alkalmaz kényelmi díjat a Simple alkalmazáson keresztül indított tranzakciók után, a cég ugyanakkor a weboldalán figyelmeztet, hogy a hozzáadott értékű funkciók - például a GPS zónafelismerés, zónatérkép, az emlékeztető értesítések, elmentett rendszámok - csak visszavonásig díjmentesek. Azaz a társaság bármikor csatlakozhat a Telekomhoz és jogszerűen alkalmazhat extra díjtételt a parkolási tranzakciók után.

A Simple a nagy viszonteladók közül szintén speciális helyzetben van, a SimplePay pénzügyi jutalékai ugyanis vélelmezhetően jelentős mértékben kedvezőbbek annál, mint amit egy "utcáról beeső" viszonteladónak nyújt a bankcsoport, ezért az 5%-os értékesítési jutalékból több marad a vállalatnál.

A fentiek alapján a parkoláshoz kapcsolódó kényelmi díj eltörlésével ugyan rövid távon jól jártak az autósok, pár hónapon belül azonban megkezdte visszaterhelni a fogyasztókra a költségeit a viszonteladói piac - kérdés, hogy a Telekom példáját követi-e a többi nagy szereplő illetve ha igen, mikor, netán a jogalkotó változtat a jogszabályokon akár egy ingyenes alapszolgáltatás kötelezővé tételével, akár a jutalékrendszer átalakításával.