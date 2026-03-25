Egy adatközpont-építő 26 millió dollárt fizetett volna a földjéért, ő mégis a teheneknél maradt

Az adatközpontok nem csak egyre több természeti erőforrást, hanem konkrétan földterületet is foglalnak, egy Kentuckyban élő farmerdinasztia azonban hősiesen ellenállt a kísértésnek, amikor egy cég jóval áron felül akarta megszerezni a földjüket.

Ida Huddlestont és családját alighanem saját hősüknek tekintik a modernkori ludditák, a Kentucky állam északi részén élő farmerdinasztia ugyanis tavaly gyakorlatilag beintett egy adatközpont-építő cégnek, mely többek közt a 485 hektáron elterülő birtokukon kívánt volna felhúzni egy új létesítményt.

Az építőcég egy ponton pedig meglehetősen meggyőző ajánlattal állt elő, ugyanis

26 millió dollárt, azaz napi árfolyamon számolva több mint 8,7 milliárd forintot fizetett volna a családnak a földért cserébe.

A 82 éves asszony a helyi tévétársaságnak adott nyilatkozatában közölte, hogy bár mindenki csak "hülye farmereknek" nevezi őket, nem kergültek meg, ellenben azt látják, hogy fogyóban az élelem, a föld és a víz, ráadásul az adatközpontok körzetében a mérések szerint a talaj is szennyezetté válik.

Amikor Huddlestont arról kérdezték, mit szól ahhoz az ígérethez, hogy az AI-adatközpontok építése munkahelyeket teremt és gazdasági növekedést hoz Mason County számára, az asszony közölte:

Ez egy nagy kamu!

A WKRC riportjában nem nevezte meg az építeni szándékozó céget, mely most gazdátlan földterületek újraparcellázását kérve próbálkozik építési telekhez jutni Kentuckyban. A riport lent látható.