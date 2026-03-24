5 év, 5 G - avagy az iskolapéldája annak, hogyan lesznek az utolsókból elsők

Öt évvel ezelőtt indult - Magyarországon utolsóként - a Yettel Magyarország (akkor még Telenor Magyarország) 5G-s hálózatának kereskedelmi üzeme, a szolgáltató azonban azóta nemcsak beérte versenytársait, hanem bizonyos szempontból el is lépett mellettük.

Pontosan öt évvel ezelőtt Peter Gazik, a Telenor Magyarország, ma Yettel Magyarország akkori vezérigazgatója egy háttérbeszélgetésen mintegy mellékesen bejelentette, hogy a mobiltávközlési cég bekapcsolta első 5G-s állomásait a kereskedelmi mobilhálózatába.

Konkrétan két állomásról volt szó, az egyik Győrben, a másik Törökbálinton működött, a Telenor pedig utolsóként, a Vodafone Magyarországot (ma One Magyarország) és a Magyar Telekomot követően tette elérhetővé az új generációs elérést ügyfelei számára.

A távközlés világa azóta sokat változott, az 5G pedig már távolról sem akkora hype, mint öt évvel ezelőtt, ráadásul a Yettellel is történt egy, s más az eltelt időszakban, de az operátorból éppen 2021 tavaszán kivált és új cégbe, a CETIN Hungary-be szervezett infrastruktúra mára ha elérésben nem is, de kapacitásban mindenképpen a konkurensek fölé emelkedett.

A Yettel az évek során eközben mindvégig kitartott amellett, hogy az 5G-s elérés tekintetében nem differenciál előfizetői között, igaz, egyes technológiák a partnerekkel közösen végzett műszaki megvalósítások miatt nem mindenkihez egyszerre jutottak el.

Ilyen például a 2023 novemberében élesített 5G standalone (SA) hálózati topológia, melyet eleinte az FWA-ügyfeleknek nyitott csak meg a szolgáltató, tavaly tavasztól azonban fokozatosan az okostelefon-tulajdonosok is igénybe tudnak venni készüléktípustól függően.

Azóta is a Yettel az egyetlen szolgáltató hazánkban, mely 5G SA rendszerű kereskedelmi hálózatot üzemeltet, jóllehet az ezzel érkező potenciális új üzleti modellek és termékek bevezetése még várat magára a társaságnál.

A cég 5G-s hálózata amúgy mostanra a lakosság 75%-át éri el, a C-sávban üzemelő 5G-s cellákkal ellátott (azaz a giabitképes sávszélesség nyújtására képes) állomások száma pedig meghaladja az 1200-at a szolgáltatónál. A Yettel ügyfelei által generált teljes adatforgalom jelenleg 35-37 százaléka zajlik 5G-hálózaton keresztül, az arány pedig folyamatosan növekszik.

A CETIN által üzemeltetett állomásokra egy februárban bejelentett, nem kötelező érvényű szándéknyilatkozat szerint 2028-tól a One Magyarország is "felköltözhet", mely - amennyiben ténylegesen létrejön - az eddigi legnagyobb szabású hálózatmegosztási megállapodás lehet a magyar távközlésben.