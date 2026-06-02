Az EU is hozzáférhet az Anthropic Mythoshoz

Hónapokon át tartó egyezkedést követően az Anthropic hozzáférést biztosít az Európai Unióban is a Mythos nevű AI-modellhez, de az együttműködés feltételeit egyelőre még nem hozták nyilvánosságra a felek - jelentette a CNBC az Európai Bizottság közlése után.

Az Anthropic a Project Glasswing projekt keretében kezdte el bevezetni a Mythos-t, melynek képességeit egy rendkívül szűk csoport kezdheti el tesztelni. Első körben 11 vezető partner kapott korai korlátozott hozzáférést saját védelme megerősítéséhez, köztük az AWS, az Apple, a Google, az Nvidia, a CrowdStrike valamint további 40, főleg kritikus szoftvereken dolgozó kiválasztott szervezet. A modell újítása a szektorban, hogy önjáróan képes felderíteni nulladik napi sebezhetőségeket, de mivel akár exploitok fejlesztésére is alkalmas, ezért nem csak védekezési, de támadási eszközként is potenciálisan felhasználható.

Az Anthropic eddig még „tartozott” az EU-nak a legfejlettebb modellel, de mint kiderült, ez nem feltétlen csak a fejlesztőn múlt, mivel az amerikai kormányzattól speciális engedélyt kellett kérnie. Az Egyesült Államok kormányzata összességében ellenzi a nagy erejű modell megosztását külföldi felekkel, hogy óvja vezető modelljeit, és a Mythost eddig kizárólag az az Egyesült Királyságban tették hozzáférhetővé az USA-n kívül.

Az együttműködés fő célja ugyan az, hogy az uniós intézmények és a kapcsolódó kiberbiztonsági szervezetek hozzáférhessenek a Mythos képességeihez, de az EU szeretné azt is felmérni, hogy a rendszer milyen kockázatokat és lehetőségeket hordoz az európai digitális infrastruktúrák számára. Elsőként az athéni székhelyű ENISA kiberbiztonsági ügynökség kap hozzáférést a Mythoshoz.

A rivális OpenAI már egy hónapja együttműködik az EU-val az EU Cyber ​​Action Plan keretében azzal a céllal, hogy „demokratizálja a hozzáférést” a védelmi eszközökhöz, amelyeket a megbízható szereplők használhatnak a közös biztonság megerősítésére, a közbiztonság támogatására és az európai prioritások tükrözésére.

Az elemzők szerint a cég korai együttműködő hozzáállása hosszútávon versenyelőnyt jelenthet számára, mivel az iparágban egyre fontosabbá válik a különböző nemzetközi szabályozásoknak való megfelelőség. Ezzel azonban együttjár az, hogy a nagyobb átláthatósággal a techcégek kevésbé eredményesen védhetik meg technológiai titkaikat.