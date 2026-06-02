Az év legnagyobb visszatérése lehet az új Dell XPS 13

Az év elején váratlanul feltámasztotta az egy évvel korábban elkaszált XPS noteszgép-szériáját a Dell, ám akkor még csak 14 és 15 hüvelykes változatokat mutattak be a továbbra is prémiumkategóriás szériába. A gyártó már akkor belengette, hogy érkezik egy kisebb, 13"-os kijelzővel szerelt változat, amit végül most jelentett be a cég.

Az XPS 13-t ugyanakkor az ultrabook legutóbbi változatához képest jelentős mértékben átpozícionálták, amit tükröz az ára is (700, illetve diákkedvezménnyel 600 dollár, szemben az előző generáció 1200 dolláros induló árával) elsősorban azért, hogy ezzel a szegmensben meglepetést okozó MacBook Neo-nak versenyképesebb ellenfelévé váljon.

Az új modell a Dell szerint a valaha volt legvékonyabb XPS notebook lett, mindössze 12,7 milliméteres vastagságával, melyhez 1,1 kilogrammos tömeg társul. A burkolat a többi XPS-sel (és a MacBook Neo-val) egyezően alumíniumból készült, illetve más komponenseken sem kívánt különösebben spórolni a vállalat, így adott a nagyfelbontású, 120 Hz-es érintőkijelző (utóbbi a MacBook Neo-nál nem elérhető), a 3.2 Gen 2-kompatibilis USB-C portok és a háttérvilágítással rendelkező klaviatúra.

A Neo-val ellentétben az XPS 13-at jóval szélesebb skálán is lehet konfigurálni, így az induló modellben lévő Core Series 3 processzort, a 8 GB rendszermemóriát és a 256 GB-nyi SSD-t pénztárcától függően akár Core Ultra Series 3 processzorra, 32 GB rendszermemóriára és 1 TB-nyi SSD-kapacitásra lehet bővíteni.

A gépek közül az alapmodell kerülhet piacra először már júniusban, a további változatok pedig a gyártó ígérete szerint a nyár későbbi időpontjában érkezhetnek meg a boltok polcaira.