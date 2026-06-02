Rádupláz a termelésre az SK Hynix

Rátapos a gázra termelési oldalon a világ második számú memóriagyártója, az SK Hynix. A koreai vállalat elnöke keddi nyilatkozatában közölte, hogy a vállalat a következő öt évben kétszeresére növeli az egyik legfontosabb gyártási mérőszámnak tekintett ostyakapacitást, vagyis effektíve az egységnyi idő alatt készített memóriachipek mennyiségét.

A Reuters tudósítása szerint Chey Tae-won a tajvani Computex kiállítás alkalmával tartott sajtótájékoztatóján ambíciózusnak, ugyanakkor megvalósíthatónak nevezte a fenti célkitűzést, ugyanakkor a menedzsment továbbra is fenntartja azt a korábbi prognózisát, hogy a memóriapiac jelenlegi ellátási nehézségei 2030-ig biztosan kitartanak majd.

Az SK Hynix termelési kapacitásának felfuttatását ezzel együtt is egyetlen cég szemlélheti igazán elégedetten. Ez az Nvidia, mely a nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) legnagyobb felvásárlójának számít ma a világon.

Ezeket az egységeket használják ugyanis jellemzően az Nvidia megoldásait tartalmazó adatközponti rendszerek, melyek a mesterséges intelligencia modellek tanítását és üzemeltetését végzik. Piackutatások szerint az SK Hynix az első negyedévben egymaga a globális HBM-termelés 58 százalékát adta, majd messze lemaradva következett a Samsung és a Micron egyaránt 21-21 százalékkal.

A gyártó szerint a Computexen bemutatott RTX Spark megoldás, mely a személyi számítógépeket és a mesterséges intelligenciát minden eddiginél közelebb hozhatja egymáshoz, további keresletfelhajtó hatást generálhat a globális memóriapiacon.

Ez pedig tartósan jó hír a koreaiaknak, a memóriagyártók értéke ugyanis a kereslet elszállásával soha nem látott magasságokba került. Az SK Hynix piaci tőkeértéke így például éppen a múlt héten törte át fennállása óta először az egybillió dolláros álomhatárt, alig pár héttel azután, hogy a Samsungnak is sikerült felverekednie magát abba a klubba, amibe az Nvidia már három évvel ezelőtt bekerült.