Cserélhető aksis Nintendo Switch 2 jön Európába

Hogy a módosított, kifejezetten EU-s piacra szánt kiadás drágább lesz-e a most kapható változatnál, egyelőre nem tudni.

Egy cserélhető akkumulátorral felszerelt kiadást kaphat a Nintendo Switch 2 Európában, válaszul a júliustól kezdődően életbe lépő, javítási jogról szóló régiós szabályokra - jelentette a japán Nikkei. Az új Switch 2 hivatalos megjelenési dátuma egyelőre nem ismert, de az uniós szabályok alapján a vállalatok 2027-ig kaptak határidőt arra, hogy a hordozható termékekbe a felhasználó által is könnyen cserélhető telepet szereljenek.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

A szabályok érvényesek az alapgépen felül a Joy-Con 2 kontrollerekre, így a vezérlőkben szintén cserélhetők lesznek a lítiumion-telepek. Az európai felhasználók tehát élvezhetik annak előnyeit, hogy a készülék karbantartása könnyebbé és olcsóbbá válik, mivel értelemszerűen többé nem kell a komplett konzolt lecserélni, ha az aksival történik valami. Hogy a módosított, kifejezetten EU-s piacra szánt kiadás drágább lesz-e a most kapható változatnál, azt egyelőre nem tudni.

Ugyan a Nintendót a szigorúbb régiós fogyasztói törvények kötelezték a lépésre, a helyi jelentések szerint a japán játékóriás fontolja annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államokban és Japánban is piacra dobna egy könnyebben javítható variánst a meglehetősen népszerű és sikeres konzolból, amennyiben átmennek a helyi szigorúbb törvényi szabályozások.

Az Európai Parlament által 2024 áprilisában elfogadott irányelvnek köszönhetően a vásárlók számára könnyebb lesz a termékek javíttatása, emellett hátszelet kapnak a javítással foglalkozó vállalkozások. A szabályok egyértelműsítik a javítással összefüggő gyártói kötelezettségeket, és arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy csere helyett javítással vagy javíttatással hosszabbítsák meg az általuk vásárolt termékek hasznos élettartamát. Az új jogszabály 12 hónappal meghosszabbítja a jótállást a javítás választása esetén, jobb hozzáférést biztosít a pótalkatrészekhez, valamint egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb javítást biztosít.