Itt a lehetőség, ha újraélnéd az analóg modemes korszakot!

Nemrég egy újabb retro projekt ütötte fel a fejét a múlta vágyódó felhasználók kegyeit keresve - az AnalógNet arra vállalkozik, hogy visszarepítsen az analóg modemes internet hőskorába.

Aki már az előző évezredben is internetezett, annak minden bizonnyal beleégett az agyába az analóg (fax)modem jellegzetes handshake-fütyülése, mely annak a bő egy-másfél perces autentikációs folyamatnak volt a része, mely az internethez való csatlakozást megelőzte.

Ha akarod, most újra felelevenítheted ezeket az emlékeidet az AnalógNet nevű hobbiprojekten keresztül, ami a nevének megfelelően egy analóg modemes interfészt nyújt a modern webhez. Már csak egy működő modemet kell találni, hátha akad még elfekvőben néhány, a lenti képen is látható Acorp márkájú egység, amit a '90-es évek második felének hardcore internetezői úgy vittek a Mistral Computerszalonból, mintha nem lenne holnap.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

A rendszer azonban a modern interneten jelen lévő tartalmakhoz mérten kissé korlátozott képességekkel bír, hiszen nem elég, hogy jelenleg csak 4 vonalon keresztül érhető el (emlékszik még valaki az esti csúcsidőben túlterhelt betárcsázó vonalakra?), de az így kapott linken a legjobb esetben is 56 kbps-en csordogál az adat.

Azaz például a HWSW főoldalának betöltésére olyan 8-10 percet kellene várni (de mennyire megérné!), ha pedig egy DVD-nyi adatot töltenél le vele valahonnan, akkor durván 7-8 napig kúszna csigalassúsággal a csík a folyamatábrán.

Az AnalógNet amúgy ingyenes, használatához pedig az eszköz mellett egyszeri regisztráció szükséges, amit e-mailben és faxon (!) is el lehet juttatni az üzemeltetőnek.

Ha pedig kérdéses adódna, üzenetrögzítőn keresztül fogadják a hívásodat.

Üdv újra a '90-es években!