Amire nem számítottál: DÁP-azonosítást kapott a Revolut

Rövidesen banki licenchez jut Magyarországon a Revolut, az ezzel járó kötelezettségek egy részének azonban már most is eleget tesz.

Pár hónapon belül jönnek a magyar bankszámlák a Revoluton, vagyis gyakorlatilag teljes jogú hazai bankká válik a magyarországi bankszektor orra alá számtalan alkalommal borsot törő fintech. Ez egy sor törvényi kötelezettséggel is együtt jár a platform használatát illetően, ezek közül van olyan, aminek már most megfelel a Revolut, szemben néhány nagy nemzetközi pénzintézet magyar leánybankjával.

Ilyen az utóbbi egy-másfél évben sokat emlegetett Digitális Állampolgárság Programmal (DÁP) érkező azonosítási/hitelesítési rendszer, mely a napokban vált elérhetővé a hazai Revolut-ügyfelek számára.

Az új bejelentkezési módot az applikáció biztonsági beállításainál, a bejelentkezés és jelkód menüpont alatt lehet ki- és bekapcsolni - más kérdés, hogy ez a hitelesítési mód a Revolutba épített gyors és fájdalommentes biometrikus azonosítás mellett túl sok valós ügyfélelőnyt nem hordoz magában.

Az első összerendelést követően az Apple és Google azonosítókkal történő bejelentkezés, illetve a biometrikus azonosítás mellett elérhetővé válik a DÁP-login, amihez a telefonra telepített DÁP applikációt kell elindítani - épp úgy, mintha az ügyfél például egy közműszolgáltató felületére szeretne bejelentkezni.

A fenti összerendelést, illetve azonosítást egyébként a hazai bankszektor szereplői közül eddig csak az OTP, az MBH, a Gránit Bank és a MagNet Bank tudta csak úgy-ahogy megvalósítani.

A többiek annak ellenére késnek a bevezetéssel, hogy az erre rendelkezésre álló törvényi határidő rég lejárt, a DÁP-ot gründoló Digitális Magyarország Ügynökség pedig nemrég burkolt figyelmeztetést adott ki, mely szerint aki nem végez záros határidőn belül az integrációval, az rövidesen emlékeztetőt fog kapni a Digitális Szolgáltatások Felügyeletétől.