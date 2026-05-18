45 ezer dühös ember, akik boríthatják a memóriapiacot

Pattanásig feszült a hangulat Dél-Koreában, miután az ország legnagyobb exportőre, a Samsung Electronics és a vállalat dolgozóit képviselő szakszervezetek közti bértárgyalások múlt héten megfeneklettek.

Ma még utoljára asztalhoz ülnek egymással a felek, de ha ezúttal sem sikerül kialkudni egy mindenki számára megfelelő csomagot, szerdán megkezdődik a vállalat fennállásának eddigi legnagyobb munkabeszüntetése, mely óriási károkat okozhat mind a cégnek, mind Dél-Koreának, de tágabb viszonylatban az eleve erősen megtépázott memóriapiaci ellátási láncnak.

Ez a harc lesz a végső

A dolgozókkal tradicionálisan hektikus viszonyt ápoló Samsung dél-koreai kollektívájánál április közepén kezdtek forrongani az indulatok, mivel a vállalat a szokásos bértárgyalások során a szakszervezetek szerint annak ellenére sem volt hajlandó versenyképes juttatáscsomagot biztosítani a gyárakban dolgozók számára, hogy a cég a memóriapiaci túlkereslet miatt gigantikus nyereséget kasszírozhatott az első negyedévben - és minden jel arra utal, hogy a nyereségességi mutatók rövid távon nem romlanak majd.

A több mint 45 ezer alkalmazottat képviselő szakszervezetek ezért április 23-án egy mindössze pár órás figyelmeztető sztrájkot tartottak, azzal, hogy ha a következő hetekben nem sikerül megegyezni a vállalat menedzsmentjével a kedvezőbb juttatásokról, május 21-n egy jóval hosszabb, 18 napos munkabeszüntetés veszi kezdetét.

A résztvevő dolgozók legfőképpen a bérezés és a különféle bónuszok alacsony szintje miatt tiltakoztak, mely különösen annak fényében visszás szerintük, hogy a Samsung minden eddiginél magasabb, csaknem 38 milliárd dollárt elérő negyedéves profitot jelentett az első negyedévre.

Nem véletlen, hogy a gyári munkások most többek között azt is megpróbálják elérni, hogy a prémiumukat a társaság mindenkori nyereségtől tegyék függővé, egyben eltörölje a menedzsment a bónuszplafont, mely jelenleg az alapbér maximum 50%-a lehet.

A dolgozók példaként az első számú riválist, a szintén dél-koreai SK Hynixet említik, ahol tavaly szeptemberben bólintott rá a cégvezetés az ottani kollektíva hasonló követeléseire. Az intézkedés hatására jelenleg egy Samsung-dolgozó alapfizetése alapján kalkulált éves bónusza a tavalyi eredmények fényében átlagosan a harmada annak, amennyit egy SK Hynix alkalmazott hazavihet.

A tárgyalásokba májusban a kormányzat is bekapcsolódott, ami jól jelzi, hogy a potenciális sztrájknak óriási tétje van, nem csak a Samsung, hanem egész Dél-Korea, illetve a memóriaipar számára.

Mivel a Samsung adja a dél-koreai export közel negyedét, ezért becslések szerint a chipgyártás leállása naponta akár 1 billió won (kb. 668 millió dollár) kiesést is okozhat.

A szakszervezetekre éppen ezért példátlan nyomás nehezedik kormányzati oldalról is: a helyi bíróság helyt adott a Samsung ideiglenes intézkedés iránti kérelmének és elrendelte, hogy a szakszervezeteknek sztájk esetén is biztosítaniuk kell a termelés folyamatosságát, melyre válaszul a munkavállalók közölték, hogy ez nem tántorítja el őket a sztrájktól, ha nem vezetnek eredményre a tárgyalások.

Az ügyben a dél-koreai elnök és a miniszterelnök is megszólalt, előbbi hangsúlyozta, hogy egy ilyen helyzetben a menedzsment jogait éppúgy tisztelni kell, mint a dolgozókét, utóbbi viszont jóval fenyegetőbb hangnemet ütött meg a szakszervezetekkel szemben, amikor közölte, hogy a kormány szükség esetén kész olyan rendkívüli intézkedéseket hozni, melyekkel azonnali hatállyal, 30 napra betiltható a munkabeszüntetés.