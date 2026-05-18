Automatikusan törlődő chatekkel jöhet az új Siri

Az Apple már az Apple Intelligence 2024-es bejelentése óta beszél a modernizált AI-alapú Siriről, de rendre halasztania kellett a megjelenést nem várt nehézségekre hivatkozva. Korábban úgy tűnt, hogy a jelenlegi, parancsalapú segítségnyújtó hangasszisztenst leváltó generatív AI chatbot a márciusi iOS 26.4-es frissítéssel érkezik, de most már valószínűbbnek tűnik az iOS 27-tel való debütálás. Az Apple várhatóan a júniusi éves WWDC-n fogja bejelenteni, majd ősszel vezeti be az önálló Siri appot, egyelőre még mindig béta címkével ellátva.

Az Apple-ügyekről belsős források alapján rendszeresen jelentő Mark Gurman hétvégén kiküldött hírlevele szerint az új Siri alkalmazás lehet az Apple nagy lehetősége, hogy behozza lemaradását a generatív AI-őrületben, amihez magához hűen az adatvédelmet és a biztonságot fogja fő üzenetként hangsúlyozni. A nagy kérdés, hogy sikerül-e megtalálni az egyensúlyt az AI-fejlesztések és a privacy-központú filozófia közt túlságosan nagy kompromisszumok nélkül.

Az egyik fő adatvédelmi fejlesztés az lehet, hogy az iMessage-ben látott megoldáshoz hasonlóan a dedikált Siri appban beállíthatóvá válik a csevegési előzmények automatikusan törlése, 30 napos vagy egy éves határidő beállításával. A Siri felhasználói élményben a ChatGPT-re és a többi chatbotra emlékeztető párbeszédes kommunikációt kínálhatja, de több korlátot vezet be a felhasználói adatok felhasználásának és tárolásának időtartamára vonatkozóan.

8 erős érv a friss AI Engineering alapjai képzésünk mellett Összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni a május 26-án induló online tanfolyamon. Összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni a május 26-án induló online tanfolyamon.

8 erős érv a friss AI Engineering alapjai képzésünk mellett Összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni a május 26-án induló online tanfolyamon.

Az Apple első valódi „chatbotja” nem csak egyszerű utasításokra tud majd válaszolni, hanem folyamatos, a kontextust értelmező párbeszédekkel dolgozik. Az eddigi információk alapján támogatja a hangalapú és szöveges interakciókat, és képes lesz szöveg, kép, kód generálására, összefoglalók készítésére és dokumentumok elemzésére. Ugyan ezek a képességek már mind jellemzik az elterjedt AI-chatbotokat, az Apple-nek eddig nem volt saját megoldása.

És még ez sem nevezhető majd teljesen saját megoldásnak, mivel az Apple a Gogle Gemini modelleket veszi alapul a Sirit kiszolgáló Apple Foundation Modelshez. Az eddigi nyilatkozatok alapján az Apple közvetlenül nem adja át a felhasználók adait a Google-nek, hanem saját, privát felhőalapú szerverein fogja futtatni a modelleket. A pontos részletek ezzel kapcsolatban még váratnak magukra, de a Google vélhetően nem használhatja fel az Apple felhasználók Sirivel folytatott csevegéseit a modellek képzéséhez.