Intel foundry: megvillant a fény az alagút végén

Egyre több jel utal arra, hogy jelentős mértékben javultak, illetve javulnak az Intel kilátásai - az előző negyedéves, meglepően optimista pénzügyi előrejelzést követően most a cég tavaly márciusban kinevezett vezérigazgatója, Lip-Bu Tan nyilatkozott a CNBC-nek arról, hogy a vállalat jövője szempontjából kulcsfontosságúnak tekintett bérgyártó-üzletág kezd magára találni, ezzel párhuzamosan egyre több megrendelő érdeklődik a gyártókapacitás lekötése iránt.

A bérgyártó, vagy foundry üzletág létrehozása Tan elődjéhez, Pat Gelsingerhez fűződik, aki még azelőtt belebukott abba, hogy az Intel túl lassan reagált egyes piaci kihívásokra, hogy az új struktúra rügyezni kezdett volna.

Pedig a foundry részleg létrehozása az Intel fennállásának eddigi legnagyobb és nem mellékesen piaci szempontból is abszolút indokolt paradigmaváltásának számított. A vállalat ezzel lényegében szakított a megelőző több évtizedes gyakorlatával, melynek során az Intel gyáraiban csak Intel processzorok készülhettek, és átvette azt az üzleti modellt, mely a világ legnagyobb chipgyártóját, a TSMC-t sikeres céggé - Tajvant pedig a félvezetőgyártásban megkerülhetetlen országgá - tette.

A struktúraváltás sikerességének mércéje a befektetők számára elsősorban az volt, hogy a vállalat hogy halad a 18A gyártósorokon mennyire halad zökkenőmentesen a termelés felfuttatása. Tan szerint amikor a cég élére állt, "nem álltak jól a dolgok", mostanra azonban egyre jobb kihozatallal, ezzel párhuzamosan egyre kisebb selejtaránnyal képesek gyártani 18A chipeket az Intel gyártósorai.

A kihozatali arányról konkrétumokat nem árult el a cégvezető, mindössze annyit, hogy az havonta 7-8 százalékkal javul, ami jelentősen meghaladja a várakozásokat, ezzel pedig növeli a potenciális megrendelők bizalmát is, ami a félvezetőgyártás erősen volumenorientált jellegéből fakadóan ismételten csak kritikus mérföldkő lehet a jövő szempontjából.

Bár Tan nem említett konkrét megrendelőket, lapértesülések szerint az Intelnek sikerült május elején megállapodnia az Apple-lel, mely bizonyos, pontosan meg nem határozott, saját tervezésű processzorait a TSMC helyett a jövőben az Intel amerikai üzemeiben gyárthatja majd.

Mindez egybecseng a vállalat áprilisi eredménybeszámolóját követő konferenciahíváson elhangzottakkal, ahol David Zinsner pénzügyi vezérigazgató-helyettes kifejtette, hogy a vállalat várakozásai szerint a foundry ügyfelek az év második felében, illetve a jövő év elején jelenhetnek meg nagyobb számban.

Az Intelnek jelenleg Arizonában működik olyan gyáregysége, ahol már zajlik a tömegtermelés a 18A gyártósorokon, egy másik, ohio-i projekt azonban a vártnál lassabban halad, a nagy volumenű termelést csak 2030-as céldátummal kezdi meg. Addigra várhatóan beérik majd a következő generációs, 14A gyártástechnológia is, mely az Intel menedzsmentje szerint a TSMC hasonló eljárásával műszaki szinten egyező lesz.