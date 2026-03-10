Vezetéken verhetetlen, mobilban verhető a Telekom

A tavalyi második félévben csaknem kétmillió felhasználói mérés alapján a Magyar Telekom vezetékes hálózatát mutatta az ország legjobb hálózatának az Ookla Speedtest platformja.

A hazai vezetékes távközlési szegmens nagyobb szereplőinek mezőnye nem tekinthető különösebben népesnek, hiszen a Magyar Telekom mellett egyelőre a One Magyarország (majd később a Yettel Magyarország is ugyanazt az infrastruktúrát használva) van jelen a versenyben, melyben ismét győzedelmeskedett az előbbi - legalábbis a Ookla-féle Speedtest tavalyi második féléves felhasználói mérései szerint.

A szolgáltató közleménye szerint a félévente végzett vizsgálatok részeként nézik a le-, és feltöltési sebességet, a késleltetést, a webböngészés, valamint a videó streaming minőségét, majd egy meghatározott módszertan alapján pontozással zárul a benchmark.

Ebben a Telekom 81,2 pontot ért el és bezsebelte a "legjobb vezetékes hálózat" címet, míg 70,8 ponttal a "leggyorsabb vezetékes hálózat" díjat is elvitte. Előbbi egymilliós, utóbbi 800 ezres mérési mintaszám alapján lett odaítélve.

Két hiánypótló AI Engineering képzéssel indítjuk 2026-ot! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény!

Két hiánypótló AI Engineering képzéssel indítjuk 2026-ot! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény!

A Telekom egyébként mostanra több mint négymillió gigabitképes hozzáférési pontot kínál országszerte, melyből hárommillió a legfejlettebb, XGS-PON technológiának megfelelő optikai végpont. A cég ezekből idén a tervek szerint további 300 ezret építhet ki.

Bár a szolgáltató éppen kiterjedt kampányt folytat a mobilhálózatának megbízhatóságát hirdetve, mobilban a sebességbajnok a Speedtest.net mérései alapján a Yettel Magyarország, mely kiemelt fókuszt helyezett a hálózatfejlesztési projektek során a mobilon is akár gigabitképes sávszélességet biztosító C-sávban működő állomások számának növelésére.

Emellett a Yettel máig az egyetlen szolgáltató hazánkban, mely bevezette a kereskedelmi hálózatába a 4G-s rétegtől teljesen függetlenített 5G Standalone topológiát, mely az alapját adja többek között olyan, régóta ígért hálózati képességeknek, mint a slicing (szeletelés).