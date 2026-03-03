Megugrott a ChatGPT-től búcsúzók száma a katonai megállapodás után

A Sensor Tower adatai szerint a számok a közvéleményt tükrözik, a Claude tábora pedig erősödött.

A felhasználók láthatóan nem díjazzák, hogy az OpenAI megállapodást kötött az Amerikai Védelmi Minisztériummal (DOD) a cég AI modelljeinek jogszerű keretek között megvalósuló hadászati célú felhasználásáról röviddel azután, hogy múlt héten a rivális Anthropic nem engedett a kormányzati ultimátumnak.

A közfelháborodást tükrözheti, hogy a Sensor Tower és más appelemző szolgáltatások szerint az elmúlt napokban kiugróan sok felhasználó távolította el készülékéről a ChatGPT mobilalkalmazást. Február 28-án 295 százalékkal nőtt meg azok száma, akik a szolgáltatást uninstallálták, ez az arány pedig jóval meghaladja a megelőző 30 napban mért eredményeket.

A ChatGPT letöltési számai is csökkentek, egyes napokon akár már 13 százalékkal kevesebb telepítést lehetett látni a korábbi növekedési trenddel szembe menve. Ezen felül az app negatív értékeléseinek száma is ugrásszerűen nőtt, ami az elemzők szerint összességében azt mutathatja, hogy a partnerség hatására hagyták el többen a szolgáltatást.

A közösségi médiában ezzel egyidőben elterjedt a „Cancel ChatGPT” mozgalom, mely egyértelműen az OpenAI termékének bojkottjára szólít fel az AI katonai felhasználása elleni tiltakozás kifejezésére.

Ezzel szemben az Anthropic által fejlesztett Claude letöltései a napokban megugrottak, az Egyesült Államok App Store-jában át is vette a vezető helyet az ingyenes alkalmazások listáján.