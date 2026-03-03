Az iPad Air is megkapta az M4-es chipet

Az iPhone 17e bejelentésével egyszerre frissült a vékony táblagépek kínálata is az almás óriásnál.

Egy évvel a legutóbbi Air modell után az Apple frissíti vékony táblagépeinek kínálatát: míg tavaly az M3-s chip hozta a legnagyobb előrelépést a szériában, idén már azt az M4 processzort is megkapja a táblagép, mely a hetedik generációs iPad Prót, valamint a MacBook Pro és Mac mini modelleket hajtja.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás. A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

A cég állítása szerint az új chippel felszerelt Air akár 30 százalékkal gyorsabb, ehhez társul a házon belül tervezett N1 vezeték nélküli hálózati chip, mely támogatja a Wi-Fi 7 és Bluetooth 6 szabványokat. Az új iPad Air celluláris kiadásaiba (5G) beépül a C1X mobilhálózati modem is, mely akár 50 százalékkal gyorsabb adatsebességet kínál, miközben 30 százalékkal kevesebbet energiát fogyaszt – természetesen mindezt a tavalyi M3-as processzorral felszerelt iPad Airhez viszonyítva. Emellett sikerülni 12 GB-ra növelték a műveleti memória mennyiségét az iPadOS26 multitasking feladatkezelésének kiszolgálásához.

Az M4-es új iPad Air előrendelése a szintén hétfőn bejelentett iPhone 17e-hez hasonlóan március negyedikén indul, a szállítás pedig március 11-én várható. A 11 hüvelykes, 128 GB tárhellyel rendelkező wifis modell ára 279 990 forinttól kezdődik, a mobilnettel rendelkező modellé pedig 354 990 forinttól. A 13 hüvelykes iPad Air wifis kapcsolattal 379 990 forintról, míg mobilnettel 454 990 forintról indul.