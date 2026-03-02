Samsung: Az S Pen nem megy sehova!

Hivatalosan is megerősítette a dél-koreai gyártó, hogy a digitális stylus a Galaxy S Ultra széria része marad.

Tavaly még petíciót is indítottak a csalódott felhasználók, miután a Samsung elvette a Galaxy S25 Ultrához mellékelt S-Pen stylus Bluetooth-támogatását, ráadásul semmilyen hardverfrissítést, vagy szoftveres újdonságot nem kínált, amivel javította volna a felhasználói élményt. Ebből kiindulva többen is azt vetítették előre, hogy a dél-koreaiak valójában egy lassú kivezetésben gondolkodnak, és idén a Galaxy S26 Ultra mellől teljesen elhagyhatják az S Pent.

A csúcsmobil bejelentése után jöhetett a fellélegzés, és a Bloombergnek adott interjúban Won-Joon Choi, a Samsung mobilélmény üzletágának operatív igazgatója külön hangsúlyozta a múlt héten, hogy a Samsung jelenleg az S Pen stylus következő generációs verzióján dolgozik, tehát a digitális toll nem megy sehova, és alapvető technológiaként kezelik.

Konkrét részleteket nem lehetett hallani a modernebb S Penről, de Choi annyit még elárult, hogy a cég egy új kijelzőstruktúrával szeretné párosítani a kiegészítőt, hogy ne jelentsen kompromisszumot a jelenléte a mobilok kialakításában.