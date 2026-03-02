A mobil, ami bólogat: Honor Robot Phone

Az idei MWC legmeghökkentőbb mobilkészülékének ezúttal nem hajlítható a kijelzője semerre sem, a beépített kamerája viszont annál flexibilisebb.

A hajlítható kijelzős mobilok felett eljárt az idő, legalábbis ami az innovációt és a hozzáadott értéket jelenti, ezért az okostelefon-piac gyártói láthatóan elkezdtek más irányokba tekintgetni - és nem, ezalatt nem az agentic AI megoldásokra gondolok.

A Honor például a CES-en már zártabb közönség előtt megmutatta a Robot Phone-t, mely az idei barcelonai Mobile World Congress egyik legnagyobb attrakciójának tekinthető, legalábbis a kínai gyártó standja előtt sereglő embermennyiség alapján mindenképpen.

fotó: hwsw

A Robot Phone esetében a koncepció nagyjából annyi, hogy a készülék 200 megapixeles főkamerája egy behajtható gimbal-on keresztül képes változtatni a felvételi szöget, vagyis fel-le emeli a "fejét", illetve 360 fokban körbe tud fordulni.

A cég szerint a kamerarendszer képes követni a mozgást, reagál a hangra és "folyamatos vizuális tudatosságot tart fenn", jelentsen ez bármit.

Ha ez nem lenne elég, a készülék képes a korlátozott testbeszédre a kamerán keresztül, azaz tud például bólogatni vagy akár a zene ritmusára a kameramodulját rázni.

A Robot Phone egyelőre még nem piackész, a gyártó azonban valamikor idén a boltokba küldheti az első gimbal-motorral felszerelt telefonját.