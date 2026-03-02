Az OpenAI lesz a Pentagon partnere az Anthropic helyett

Megállapodást kötött az OpenAI az Amerikai Védelmi Minisztériummal (DOD) a cég AI modelljeinek jogszerű keretek között megvalósuló hadászati célú felhasználásáról röviddel azután, hogy múlt héten a rivális Anthropic nem engedett a kormányzati ultimátumnak. A ChatGPT-fejlesztő cég fejese, Sam Altman már péntek késő este bejelentette, hogy a cég az Anthropic által is vallott irányelveket követi, miszerint a tömeges megfigyelést nem találja elfogadhatónak, ezen felül ellenzi azt is, hogy technológiáját autonóm fegyverrendszerekhez használják fel.

A DoD-vel kötött megállapodásban állítólag sikerült rögzíteni, hogy a kormány minden jogszerű célra használhassa a rendszert, de beépíthet technikai intézkedéseket a visszaélések megelőzésére. Altman elmondása szerint az OpenAI technikai biztosítékokkal fogja garantálni a modellek megfelelő felhasználását, és külön szakértői csapatot biztosít a minisztériumnak a modellekkel való munka támogatásához. A startup vezetője egyben felszólította a Pentagont, hogy minden AI-fejlesztőnek ugyanazokat a feltételeket kínálja.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás. A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

A Pentagon múlt hét péntekig adott határidőt az Anthropicnak arra, hogy biztosítson az Amerikai Hadsereg számára korlátlan hozzáférést a Claude AI modellhez. A határidő előtt hamar érkezett az Anthropic válasza is: az AI-cég nem kívánta teljesíteni a kérést, hiába érvelt azzal a minisztérium, hogy a modell katonai célú használatára kizárólag a hatályos amerikai törvények szerint, alkotmányos keretek közt kerülhet sor. A vállalat álláspontja szerint nem tudná jó lelkiismerettel teljesíteni a beépített biztonsági korlátok eltávolítására vonatkozó kérést, és úgy véli, hogy az AI inkább alááshatja, mintsem megvédheti a demokratikus értékeket, mivel lehetőséget ad a tömeges megfigyelésre és a „teljesen autonóm” fegyverek fejlesztésére.

Pete Hegseth védelmi miniszter arról tájékoztatta az Anthropicot, hogy az együttműködés hiányában a társaságot „ellátási láncbeli kockázatnak" minősíti az Egyesült Államok. Donald Trump elnök már felszólítást küldött az összes szövetségi ügynökségnek az általa radikális baloldalinak nevezett Anthropic technológiájának mellőzésére, és felkérte a nagyobb védelmi beszállítókat, hogy értékeljék az Anthropic Claude-jától való függőségüket.

Az Anthropic arról biztosította a Minisztériumot, hogy támogatni fogja a zökkenőmentes átállás feltételeit egy másik szolgáltatóhoz anélkül, hogy zavar merülne fel a folyamatban lévő katonai műveletek vagy kritikus küldetések esetében. A cég pénteki közleményében mindenesetre adott hangot annak, hogy rendkívül csalódott a kockázati besorolás miatt, ezért bíróságon fogja megtámadni a döntést.

A Pentagon az elmúlt évben akár 200 millió dollár értékben kötött megállapodásokat a nagy mesterségesintelligencia-laboratóriumokkal, köztük az Anthropic-kal, az OpenAI-jal és a Google-lel.