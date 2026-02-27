Larry Ellison végül kijárta a fiának, hogy megszerezhesse Hollywood egyik legpatinásabb stúdióját a Netflix elől

Elengedte a Warner Bros Discovery stúdió és streaming üzletágának felvásárlását a Netflix. A Paramount újabb, hét eleji ellenséges ajánlatára a streaming óriás közölte, hogy bár jó lett volna, ha az üzlet megvalósul, azért nem kell mindenáron a cégnek a WBD.

Ha minden hatóság rábólint, tokkal-vonóval viheti a Paramount-Skydance a Warner Bros Discovery-t, a cég másik kérője, a Netflix (mellyel egyébként korábban már megegyezés született az üzletről) ugyanis kiszállt a licitből, melynek vége egy részvényenkénti 31 dolláros ajánlatt lett a teljes cégre vonatkozóan.

A Warner Bros-ért tavaly óta zajló küzdelemben eredetileg a Netflix-Paramount-Comcast trió indult el, december elején pedig győztest is hirdetett az eladó. A Paramount azonban nem nyugodott bele olyan könnyen abba, hogy a Netflix ellenében kikosarazták, így David Ellison - az Oracle milliárdos alapítójának, Larry Ellisonnak a fia - cége ellenséges felvásárlási ajánlatot nyújtott be a WBD egészére (az eredeti Netflix deal csak a stúdióra és a streamingszolgáltatásokra vonatkozott volna).

Az ajánlatot az eltelt mintegy három hónapban több újabb ajánlat-ellenajánlat, majd egy per is követte, Larry Ellison pedig eközben láthatóan nagyon szerette volna, ha a fia a Paramount-birodalmat kiterjesztheti, ezért magánvagyonából garanciát vállalt a végleges üzlet teljes, 45,7 milliárd dolláros saját tőkéjére.

A Netflix ezen a ponton közölte, hogy a tranzakcióra mindig is úgy tekintett a cég, mint ami értéket teremthet mind a részvényesek, mind a piac részére, ugyanakkor az üzlet így pénzügyileg már nem vonzó a vállalat számára, mely mindig is "nice to have", nem pedig "must have" opcióként volt a menedzsment asztalán.

A Paramountnak egyébként a meghiúsult üzlet miatt 2,87 milliárd dollárnyi bánatpénzt kell fizetnie a Netflixnek, illetve ha a hatóságok végül mégis keresztbe tesznek a tranzakciónak, további 7 milliárd dollárt kell utalnia a WBD-nek.