Hey Magenta! - bekapcsolódik az AI a mobilhívásokba

A Deutsche Telekom Európa legnagyobb távközlési szolgáltatójaként idén (is) mindent feltett az AI-ra az iparág leglátogatottabb szakmai rendezvényén, a barcelonai Mobile World Congress-en, és ezzel az expo felhozatalát elnézve távolról sincs egyedül. Az elvont, az előfizetők számára kevéssé kézzelfogható, jórészt hálózatalapú AI-megoldások után idén az ügyfeleknek nyújtható AI-alapú szolgáltatásoké a főszerep a katalán fővárosban.

Az AI hype-ot azért a DT már jóval korábban felismerte és igyekezett meglovagolni többek között olyan termékekkel, mint az AI Phone, ami rézben a Perplexity megoldására épülve lényegében annyiból állt, hogy egy dedikált gombbal meg lehetett hívni a Magenta AI asszisztenst, melyet a legkülönfélébb feladatokra lehetett, illetve lehet használni.

Ide hallgass Magenta!

Az idei év egyik nagy durranása a német multinál, hogy a Magenta AI átköltözik a telefonokból a hálózatokba, a Magenta AI Call Assistant formájában. Ezzel a hálózatalapú megoldással külön alkalmazás és hardver nélkül válhatnak elérhetővé olyan AI-támogatott szolgáltatások, mint a tolmácsolás vagy a hívások összefoglalása.

A koncepció egyébként házon belül már az MWC előtt felütötte a fejét az Egyesült Államokban, ahol a T-Mobile US február első felében jelentette be a valós idejű, mobilhálózatba integrált hívásfordító AI-t, mely működéséből fakadóan nem csak okostelefonokon, hanem akár butatelefonokon is képes működni, bár utóbbiak körét némileg korlátozza, hogy a szolgáltatás csak a T-Mobile 5G-s hálózatán működik.

Az amerikai hálózatba integrált szinkrontolmács eleinte valamivel több mint 50 nyelvet ismer és támogat, hasonlóan a DT által Barcelonában bejelentett Magenta AI Call Assistant-hez, mely azt feltételezi, hogy a két rendszer mögött ugyanaz a szolgáltató/beszállító (jelen esetben az ElevenLabs) állhat.

A DT ugyanakkor fontosnak tartja leszögezni, hogy az AI asszisztenst nem válik majd aktívvá automatikusan minden hívás során a háttérben, hanem a "Hey Magenta!" felszólítással kell majd "behívni" a hívásba kvázi harmadik félként (az amerikai leányvállalatnál egy billentyűkombinációval aktiválható a tolmács-asszisztens).

A Magenta AI Call Assistant elsőként a multi németországi leányvállalatának előfizető számára lesz majd elérhető Európában, a tolmácsolási funkció mellett pedig további szolgáltatások bevezetése is várható a következő 12 hónapban. A szolgáltatás indulásának magyarországi időpontjáról egyelőre nincs információ.

Az AI-alapú, hálózatba integrált hívásasszisztensen túl a DT az MWC-n demózott még egy "AI-szemüveg" -koncepcióit is, mely voltaképpen az AI Phone egyfajta AR/VR-kiterjesztésének fogható fel, illetve bemutatta a Magenta Security Mobile.ID nevű, Bluetooth-ra és NFC-re alapuló, okostelefon-központú tokenizációs/azonosítási megoldását.

A rendszer a vállalat szerint számos felhasználási területet lefed, beleértve a beléptetést, valamint a biztonságos életkor- és személyazonosság-ellenőrzést, ugyanakkor egyelőre csak előbbire használják a Deutsche Telekom egyes kampuszaiban, irodaépületeiben.