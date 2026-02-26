AI-jal figyelné az amerikai Burger King, hogy udvarias-e a kiszolgálás

Az AI-alapú Patty fogja figyelni, hogy elhangzik-e a kérem és a köszönöm.

Sok vállalat még nem találja a fogódzkodót azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen módon is tudná integrálni az AI-t a mindennapi működésbe a produktivitás érdekében, de a Burger King láthatóan más irányba megy, és annak szolgálatába állítaná a technológiát, hogy a világot egy kicsit kedvesebb (és egyben ijesztőbb) hellyé tegye. Az étteremlánc egy AI-alapú chatbotot fog beleültetni a gyorséttermi alkalmazottak headsetjébe. A „Patty” névre keresztelt hangvezérléses chatbot a BK Assistant platform része, mely nem csak az ételek előkészítésében fog segíten, de a vendégekkel való interakciókat is értékeli.

Thibault Roux, a Burger King digitális igazgatója a The Verge-nek adott interjúban fejtette ki, hogy a franchise-ok és a vendégektől begyűjtött információk adták az alapját az AI-rendszer kiképezésének, mellyel meghatározhatóvá válik, hogy mennyire volt „barátságos” a kiszolgálás. A fejlesztés olyan kifejezéseket figyel, mint a „kérem”, „köszönöm”, emellett a párbeszédek tónusát is számításba veszi.

Az OpenAI technológiájára épített BK Assistant platform az autós kiszolgálás során elhangzó beszélgetéseket, a konyhai berendezésekre, a készletekre és a Burger King üzletág egyéb területeire vonatkozó adatokat kombinálja. Patty-nek a dolgozók kérdéseket tehetnek fel, például hogy pontosan hány szelet bacont kell tenni egy BBQ Whopperre, vagy hogyan kell rendesen kitisztítani a turmixgépet. A rendszer össze van kapcsolva a felhőalapú pénztárrendszerrel is, így az AI asszisztens értesítést tud küldeni a vezetőknek arról, ha egy gép karbantartás miatt nem működik, vagy ha egy termék nincs raktáron.

Az alkalmazottakat figyelő chatbot bevezetésén túl a cég azonban még nem áll készen arra, hogy széles körben bevezesse az AI által asszisztált drive-thru rendszert, mert egyelőre kockázatosnak találja, és csak korlátozott számú étteremben kezdte el a tesztelést. A tervek szerint 2026 végére az összes amerikai étteremben elérhető lesz a BK Assistant webes és alkalmazásplatformja.