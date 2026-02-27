Nem hatotta meg az Anthropicot a Pentagon fenyegetése

Péntek kora estig adott határidőt az Anthropicnak a Pentagon arra, hogy biztosítson az Amerikai Hadsereg számára korlátlan hozzáférést a Claude AI modellhez, ellenkező esetben súlyos következményekkel kell szembenéznie a cégnek. A határidő előtt hamar érkezett az Anthropic válasza is: az AI-cég nem kívánja teljesíteni a kérést, hiába érvelt azzal a minisztérium, hogy a modell katonai célú használatára kizárólag a hatályos amerikai törvények szerint, alkotmányos keretek közt kerülhet sor.

Pete Hegseth védelmi miniszter az AI-startup vezérigazgatójával, Dario Amodei-jel folytatott keddi tárgyalása során arról tájékoztatta a cégvezetőt, hogy ha az Anthropic továbbra sem engedélyezi, hogy a modelljét katonai célokra használják, a társaságot „ellátási láncbeli kockázatnak" minősíti az Egyesült Államok, illetve végső esetben az 1950-es Védelmi Termelési Törvény (Defense Production Act, azaz DPA) értelmében az elnök közvetlenül utasíthatja az Anthropicot a hadsereggel való feltétlen együttműködésre.

A vállalat csütörtök este közölte álláspontját, miszerint a fenyegetések nem változtatnak álláspontján, és nem tudná jó lelkiismerettel teljesíteni a beépített biztonsági korlátok eltávolítására vonatkozó kérést. A cég közleménye szerint soha nem emelt kifogást konkrét katonai műveletekkel szemben, és nem is próbálta eseti jelleggel korlátozni technológiája használatát, de úgy véli, hogy az AI inkább alááshatja, mintsem megvédheti a demokratikus értékeket, mivel lehetőséget ad a tömeges megfigyelésre és a „teljesen autonóm” fegyverek fejlesztésére.

Amodei szerint a „részben” autonóm fegyverek létfontosságúak a demokrácia védelméhez, de a teljesen autonóm fegyverek már kritikusnak bizonyulhatnak nemzetvédelmi szempontból, mivel a mai legfejlettebb AI-rendszerek sem eléggé megbízhatóak ezek működtetéséhez. A vezető azonban nem zárta ki teljesen annak lehetőségét, hogy az Anthropic a jövőben hozzájárul ehhez, amint a technológia készen áll rá.

A Hegseth által megfogalmazott fenyegetés beváltása mindeddig gyakorlatilag példa nélküli helyzetet eredményezne, az ellátási láncra kockázatos entitások körében ugyanis eddig kivétel nélkül külföldi - jórészt kínai - cégek lettek megnevezve, a DPA-t pedig ebben az évszázadban egyetlen alkalommal, a koronavírus-járvány idején használták, amikor egyes piaci szereplőknél a termelést maszkgyártásra vagy lélegeztetőgépek gyártására kellett kötelezően átállítani. A Pentagon állítólag már felkérte a nagyobb védelmi beszállítókat, hogy értékeljék az Anthropic Claude-jától való függőségüket, ami az első érdemi lépés lehet a besorolás felé.

Valószínűbb, hogy az Anthropic legjobb esetben is búcsút inthet a kormányzati megrendeléseknek, illetve kiesne a teljes kormányzati ellátási láncból, ugyanakkor ennek meglehetősen komoly következményei lennének a Pentagonra nézve is. A Claude ugyanis jelenleg az egyetlen olyan modell, mely a szigorú előzetes teszteléseket követően integrálva lett a hadsereg titkosított rendszereibe, jóllehet ez akár már a napokban is változhat, hiszen a Védelmi Minisztérium időközben zöld lámpát adott az xAI Grok-jának is az emelt szintű védelmi célú hálózatokban való működésre.

Az Anthropic közleménye szerint amennyiben a Minisztérium úgy dönt, hogy lemond az együttműködésről, biztosítani fogja a zökkenőmentes átállás feltételeit egy másik szolgáltatóhoz anélkül, hogy zavar merülne fel a folyamatban lévő katonai műveletek vagy kritikus küldetések esetében.