Dróntámadások ütötték ki az Amazon közel-keleti adatközpontjait

Az elmúlt hónapok során több szolgáltatáskiesés is felhívta a figyelmet rá, hogy a világ IT-infrastruktúrájának működése mennyire rá van utalva nagyjából féltucatnyi globális felhőszolgáltatóra, és egy banális üzemzavar is turbulenciákat tud okozni világszerte tíz- vagy akár százmilliók által használt szolgáltatások elérésében. Az Amazon Web Services (AWS) tavaly év végi nagy fennakadása egy adatközpontból gyűrűzött ki, egészen pontosan az AWS észak-virginiai klaszterében, az US-EAST-1 -ben keletkezett egy nagyléptékű műszaki meghibásodás.

A geopolitikai feszültség és a katonai műveletek szintén valós életbeli következményekkel járó kockázatok a kritikus felhőinfrastruktúrákat illetően, amelyek egészen elemi szinten, fizikailag képesek veszélyeztetni az adatközpontok épségét és ezáltal a szolgáltatások folytonosságát.

Az elmúlt napokban az AWS Közel-Keleten található adatközpontjainál lépett fel meghibásodás a szolgáltatás állapotjelző oldala szerint. A cég vasárnap reggel még arról adott tájékoztatást, hogy az egyik emirátusi létesítményben tűz ütött ki bizonyos „objektumok” becsapódása után, melynek következtében le kellett kapcsolni az áramellátást az érintett régióban (mec1-az2). Ennek következtében több szolgáltatás kimaradt vagy hibásan működött, ráadásul további komplikációt jelentett, hogy később egy másik elérhetőségi zóna (mec1-az3) áramellátása is megszakadt. Az AWS a teljes helyreállítást több órára, akár napra becsülte, mivel nemcsak az elektromos hálózatot, hanem a hűtési, biztonsági és egyéb infrastrukturális rendszereket is vizsgálni és javítani kell.

Kedden a cég megerősítette, hogy két egyesült arab emírségekbeli adatközpontját érte közvetlen találat a rakéta- és dróntámadások során. Bahreinben az egyik létesítmény közelében történt dróntámadás, mely szerkezeti károkat okozott, és megzavarta az infrastruktúra energiaellátását. Az Amazon létesítményeinek zavarai negatívan befolyásolták a régió SaaS-szolgáltatóit, és mivel a három zóna közül kettő meghibásodott, az ügyfelek magas hibaszázalékot tapasztalhatnak a működésben.

A regionális konfliktusok eszkalálódása során Irán és több Perzsa-öbölbeli ország között fegyveres műveletek zajlanak, többek közt drón- és rakétatámadások, valamint válaszul intézett légicsapások. A támadások a térség katonai, polgári és gazdasági létesítményeit célozzák, a globális technológiai infrastruktúra szempontjából stratégiai fontosságú adatközpontok közelében.

Az Amazon incidense rámutat arra, hogy a globális felhőinfrastruktúra mennyire sebezhető lehet a fizikai, nem pedig csak virtuális támadásokkal szemben, ezért fontos a redundancia, a több régiót érintő tervezés, valamint a katasztrófák esetén is alkalmazható helyreállítási gyakorlatok kidolgozása a folyamatos üzletmenet biztosításához.

Az elmúlt évtizedben a Közel-Kelet kiemelt fontosságú régióvá vált a nagy tech cégek számára, különösen Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek fektetett be jelentős összegeket a mesterséges intelligenciába és adatközpontokba olyan cégekkel együttműködve, mint az Nvidia, az AMD, az OpenAI vagy a Cerebras. A DataCenterMap szerint nagyjából 326 adatközpont található a Közel-Keleten, a legkoncentráltabban Izraelben, Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben, és ugyan a legtöbb helyi üzemeltető, az amerikai tech cégek is folyamatosan növelik befolyásukat a területen.