A Nagyi titka: SD-WAN

A gabonafeldolgozás szép csendben egy jelentősen digitalizált iparággá vált itthon, a malomüzemek vezérlőközpontja pedig egyre inkább hasonlít egy szoftvercégre, mint egy ipari csarnokra. Az egységek és telephelyek közti hálózati kapcsolatban pedig olyan technológiák játszanak szerepet, mint az SD-WAN.

Amikor az ember egy malmot elképzel a fejében, akkor többnyire a holland-stílusú több száz éves szélmalmot látja maga előtt, tulipánokkal netán a fegyverét lengető Don Quijote-val a háttérben. Na a modern valóság ettől nem is állhatna távolabb, elég csak a Goodmills gabonafeldolgozó egységeit megnézni, ahol egyébként olyan méltán népszerű termékek készülnek, mint a Nagyi titka BL 55-ös búzafinomliszt.

A Yettel SD-WAN alapú, azaz az átlagosnál jóval reziliensebb hálózati kapcsolatot célzó szolgáltatásának legújabb imázsfilmje végre kicsit feltárja az egyszerű halandó számára, hogy mi is voltaképpen a Nagyi titka:

Az adathálózat.

A szolgáltató szerint ebben az iparágban is kritikus szerephez jutnak bizonyos hálózati paraméterek, úgy mint késleltetés és sávszélesség, hiszen ha például a minőségellenőrző rendszer valós időben jelzi, hogy egy adott szállítmány nedvességtartalma meghaladja az előírt értéket, a beavatkozásnak is valós időben kell megtörténnie, különben lőttek Nagyi titkának és a kelt tészta állagának.

Ugyanerre a logikára épül a prediktív karbantartás, azaz ha a gépek szenzorai információt küldenek amikor a rendszer anomáliát észlel, az üzemeltető még azelőtt tud reagálni, hogy a meghibásodás leállítaná a gyártást.

Yettel SD-WAN szolgáltatás kis- és középvállalalatok számára Még több videó

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről. A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

A Yettel által kínált SD-WAN kereskedelmi szolgáltatásnak alapjait egyébként az a CETIN Hungary nyújtja, mely a teljes mobilinfrastruktúrát menedzseli a cégcsoporton belül, a rendszer pedig már viszonylag régóta (de legalább két éve) rendelkezésre is áll - úgy tűnik, hogy mostanra pedig a különböző iparágakban motorozó célközönség is kezd rákapni a használatára.