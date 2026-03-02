Levehető kijelzős ThinkBookról álmodik a Lenovo

A moduláris laptopok koncepciója egyelőre még nem ért be a piacon, de a Lenovo nem adná fel.

A Lenovo azon túl, hogy a PC-piac első számú szereplője, tele van kísérletező kedvű mérnökökkel, a menedzsment pedig úgy tűnik, hagyja is ezeknek a mérnököknek, hogy játsszanak kicsit és időnként meg is mutassák a nagyközönségnek, hogy mit raktak össze a műhelyükben - hogy aztán ezekből a koncepciókból végső esetben akár egy-egy piacképes termék is kinőjön. A cég már a januári CES-en sem fukarkodott a különböző notebook-koncepciókkal, főleg a hajlítható kijelzőkre fókuszálva.

A napokban zajló barcelonai Mobil Világkongresszuson (MWC) bemutatott koncepciók közül a ThinkBook Modular AI PC keltette fel az érdeklődést, ami első ránézésre egy hagyományos 14 hüvelykes laptopnak tűnik, de a kedv szerint levehető és rögzíthető másodlagos kijelzővel bővíti ki a lehetőségeket. A plusz kijelző akár a vezeték nélküli billentyűzetre illeszthető rá, vagy külső kijelzőként viselkedik a mellékelt kábel használatával. Egy másik lehetőség, hogy maga a második képernyő alakul át billentyűzetté, attól függően, hogy a felhasználó munkára vagy szórakozásra szeretne egyet „tekerni” a laptopja kialakításán.

A moduláris jelző nem merül ki ennyiben: a szabadon csatlakoztatható Bluetooth billentyűzeten túl az I/O portok is cserélhetők, beleértve az USB-A, USB-C és HDMI portokat, támogatva, hogy a készülék kompakt laptopból munkaállomássá alakuljon a mobilitás feláldozása nélkül.

Mivel egyelőre csak koncepcióról van szó, kérdéses, hogy mikor kerülhet tömeggyártásba és egyben a boltok polcaira a termék. A kiállításra vitt prototípus esetében mindkét képernyő egy érintésérzékeny OLED panel 16:10 4K (3840 x 2400) felbontással, 120 Hz-es frissítési gyakorisággal és 500 nit fényerővel. Specifikációk terén még egy Intel Core Ultra 7 255H Arrow Lake processzorról, 32 GB RAM-ról és 1 TB-os SSD-ről esett szó.

A megvalósítás egyik nagy nehezítő tényezője valószínűleg az akkumulátor lehet: a ThinkBook Modular mindössze egy 33 Wh-os akkumulátorral működteti az összes hardvert, ami kisebb, mint a 13 hüvelykes MacBook Airbe épített telep, ráadásul két OLED kijelzőt kell ellátni energiával. A vékony és könnyű kivitelezéshez társítva az üzemidő terén valószínűleg még lesz mit dolgozni a mérnököknek. És egyelőre még az sem derült ki, hogy a Modular AI PC elnevezésbe foglalt AI hogyan és milyen funkciók formájában jön majd a képbe az eszköznél.